In merito alla crisi che – per effetto dell’emergenza coronavirus – si sta abbattendo su esercizi ed imprese locali, riceviamo e pubblichiamo una riflessione dal consigliere di maggioranza Peppe Nocerino (Siamo Sommesi) che è allo stesso tempo una replica ad una proposta di alcuni consiglieri di minoranza (qui)

«Ho avuto modo di leggere, per caso, una proposta dei consiglieri di Somma Futura e di una consigliera di Forza Italia – dice Nocerino, componente della commissione Bilancio del Comune di Somma Vesuviana – una proposta che suggerisce di sospendere la scadenza della prima rata Tari. Dico, da amministratore ed esperto di materia fiscale, che questa è una proposta strumentale e non significativa perché sono ben altre le scadenze che stanno preoccupando gli imprenditori: i pagamenti degli stipendi, i contributi, i pagamenti dell’Iva. Ora dobbiamo aspettare le decisioni prese dal Governo Nazionale, saranno queste a determinare anche per gli Enti Locali ulteriori spostamenti o proroghe, in maniera da non provocare dei “buchi” di bilancio cui poi non si potrebbe rimediare».

«Ritengo sia il momento di rispettare le regole e colgo l’occasione per invitare i consiglieri che si prodigano in dichiarazioni sui social o ai giornali con le più disparate proposte, a portare le stesse nelle sedi opportune come il consiglio comunale o la commissione bilancio – aggiunge Nocerino – questo è un invito alla serietà istituzionale che altri consiglieri di opposizione hanno colto e, ripeto, gli imprenditori non si aiutano con proposte strumentali ma con responsabilità».