L’appello del giovane Luca Franzese divenuto virale. In casa con la salma della sorella morta e nessuno che lo volesse aiutare.

Nel videomessaggio, che sta rimbalzando sui social da ieri , Luca Franzese con parole dure e immagini molto forti , ha denunciato la sensazione di “abbandono” che con tutti i familiari sta vivendo in queste ore. La sorella di Luca Franzese, Teresa, di anni 47 , è deceduta due sere fa e per ventiquattro ore la famiglia è rimasta in isolamento, senza poter ottenere nessuna risposta dalle autorità competenti. E’ Luca stesso che spiega nel video, poi diventato virale, quello che è accaduto . «Siamo in attesa da 24 ore dell’esito del tampone per il Coronavirus – spiega Luca- nessuno ci ha fatto sapere nulla e siamo completamente abbandonati a noi stessi, nessuno fornisce indicazioni su cosa fare e anche le pompe funebri ovviamente non vengono fino all’esito del tampone». L’appello disperato di Luca arriva in ogni casa . Sullo sfondo, in diretta, anche il corpo esanime della povera donna. Un episodio agghiacciante, che ha turbato l’intera nazione. Oggi è stato risolto il problema. Lo si può vedere in una diretta a cura di TVParadise.it, dove Luca spiega che” grazie all’intervento di una pompa funebre, ditta Aprea, ottenuto il nullaosta per liberare la salma, la ditta si è impegnata ad intervenire. Molte aziende funebri si erano rifiutate”.