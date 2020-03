Dai Consiglieri Comunali Celestino Allocca, Lucia Di Pilato, Umberto Parisi e Vincenzo Piscitelli, riceviamo e pubblichiamo la seguente proposta (cui ha replicato oggi il consigliere Peppe Nocerino, componente della commissione bilancio, qui)

“Visto il particolare momento che sta coinvolgendo la Nazione tutta dovuto alla epidemia da corona virus, tenuto conto che è necessario da parte di tutti i rappresentanti dei cittadini assumersi le necessarie responsabilità in termini di atti, azioni, provvedimenti che a volte potrebbero apparire impopolari, ma che invece mirano solamente alla salvaguardia della salute e della incolumità fisica proprio della nostra popolazione, considerato che è notizia odierna che anche nella nostra Città, Somma Vesuviana, è stato riscontrato un caso positivo di influenza da corona virus, che sicuramente porterà maggiore tensione e preoccupazione tra la popolazione, ritengono doveroso ribadire la loro completa disponibilità a concertare tutti insieme, Sindaco, Giunta e Consiglieri Comunali i doverosi provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei cittadini, offrendo il necessario supporto alla limitazione o risoluzione delle difficoltà in cui i cittadini stanno incorrendo.

In questo momento particolare riteniamo quanto mai indispensabile che le Istituzioni siano vicine alla cittadinanza, incoraggiandola a resistere, combattendo soprattutto lo stress, il disagio e ogni tipo di preoccupazione.

In tale ottica, riteniamo utile suggerire un immediato provvedimento in aiuto alle attività produttive e commerciali presenti sul nostro territorio, quelle che ad oggi risentono (e risentiranno) di una forte crisi economica per le loro attività, diretta conseguenze di questa situazione; il provvedimento che tutti insieme dobbiamo assumere è quello della sospensione del pagamento della prima rata della TARI relativa alle loro attività, che scadrà in questi giorni, quale concreta dimostrazione della vicinanza della Amministrazione Comunale alle attività produttive e ai commercianti”.

I Consiglieri Comunali

Celestino Allocca

Lucia di Pilato

Umberto Parisi

Vincenzo Piscitelli