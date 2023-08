Somma Vesuviana, DocuFilm sulla vita del Commendatore Francesco de Siervo

Emanuele Coppola con “Sussuvio Documentari – arte e cultura alle falde del Vesuvio”, in partenariato con la testata giornalistica de “Il Mediano”, produrrà un documentario sulla vita del Commendatore Francesco de Siervo.

L’intento – spiega Emanuele Coppola – è quello di raccontare la vita privata dell’uomo, il lavoro dell’imprenditore e l’impegno del politico Francesco de Siervo, attraverso testimonianze dirette ed indirette di familiari, amici, collaboratori, ma anche di semplici cittadini che, ancora oggi, onorano il ricordo di chi si è tanto speso per la comunità ed il territorio sommese. A portare avanti questo difficile progetto non sarò da solo e ringrazio, fin da subito, Carmela D’Avino per le interviste che farà in redazione e Rosa Di Monda che si occuperà dei lanci narrativi”.

I figli Fedele, Roberto ed Alessandra: “siamo onorati dell’omaggio che Emanuele Coppola vuole fare a nostro padre, gli saremo accanto e faremo tutto quanto necessario per la realizzazione di questo importante lavoro narrativo ed affettivo”.