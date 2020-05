Dal capogruppo consiliare del movimento civico L’Aurora, il consigliere Pasquale Piccolo, riceviamo e pubblichiamo.

Sin dall’inizio di questa pandemia i movimenti politici l’Aurora, La Città che vogliamo ed alcuni esponenti di altri movimenti politici, pur apprezzando le attività poste in essere dall’amministrazione comunale, hanno più volte chiesto l’istituzione di un tavolo di concertazione per affrontare questa storica emergenza, derivante dal COVID-19, con una condivisione di idee.

E’ noto che il compito di chi fa politica non si esaurisce solo con richieste,ma deve avere la consapevolezza che per superare un periodo critico come questo vi è bisogno di una visione che si proietti al futuro ed agevoli la ripartenza socio economica della città. E’ in quest’ottica di collaborazione che ieri abbiamo protocollato un emendamento al bilancio che prevede l’istituzione di un fondo di oltre €. 250.000 (duecentocinquantamila) per sostenere le imprese e il commercio della nostra città ed è con lo stesso spirito collaborativo che lanciamo un appello al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio ed ai gruppi consiliari di fare un gesto di solidarietà rinunciando agli emolumenti per far sì che questo fondo da noi proposto possa accrescere tanto da poter soddisfare le richieste di gran parte degli operatori economici sommesi.

Facciamo Ripartire Somma.

