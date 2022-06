Somma Vesuviana/Amministrative 2022: tutte le preferenze

Con 13.172 preferenze, 730 più delle sue liste, Salvatore Di Sarno è ancora il sindaco di Somma Vesuviana. Il suo sfidante, Giuseppe Bianco, si ferma a 6096 voti, oltre quattrocento in meno delle sue sette liste, chiaro sintomo che pure il voto disgiunto abbia premiato Di Sarno.

Anche la lista più votata è nelle fila del sindaco uscente e riconfermato: Di Sarno Sindaco con 4002 voti elegge sei consiglieri comunali (Antonio Granato, Rita Di Palma, Emanuela Pardo, Luigi Pappalardo, Salvatore Rianna e Vincenzo Piscitelli). La lista Somma Libera e Forte, con il consigliere Giuseppe Sommese (il più votato con 1193 preferenze che entrerà in assise con altri tre della lista: Sergio D’Avino, Rubina Allocca, Angelo D’Alessandro) ha invece 3081 voti. Tutte le altre, in entrambi gli schieramenti, si fermano sotto i duemila voti. In maggioranza ci saranno poi Salvatore Esposito e Vincenzo Neri (due seggi per Somma Città d’Arte Europa Verde), uno solo per Somma Domani, cioè Angelo De Paola; Un solo consigliere anche per il Movimento 5 Stelle che elegge Daniele Esposito, uno per Somma al Centro per i Giovani, ossia Gaetano Ciro Coppola e infine uno per Somma 4.0, Salvatore Granato.

Per la minoranza i consiglieri saranno otto: Giuseppe Bianco, Giovanni Bianco (Onda Bianca), Annarita Di Palma (Lista Bianco) Umberto Parisi (Per Somma), Peppe Nocerino e Bianca Maria Feola (Siamo Sommesi), Giovanni Stanzione e Maria Vittoria Di Palma(Pd).

Di seguito, lista per lista, tutte le preferenze. Hanno votato 19.677 aventi diritto (il 69,72%). Le schede nulle sono state 329, quelle bianche 80.

Sindaco eletto: Salvatore Di Sarno 13.172 voti (68,36%)

DI SARNO SINDACO (4002 voti, 21,11%)

(candidato sindaco Salvatore Di Sarno)

Granato Antonio 1.036

Piscitelli Vincenzo 476

Di Palma Rita 727

Rianna Salvatore 509

Di Sarno Giandomenico (Giando) 305

Pappalardo Luigi 522

Lo Sapio Saverio 74

Auriemma Rosa 142

Bianco Sofia 21

Colonnese Antonio 0

Di Lorenzo Giuseppina 80

Esposito Vincenza Emilia 66

Coppola Antonio 431

Mele Carmela 423

Molaro Carmela 110

Musa Mariagrazia 240

Pardo Emanuela 560

Pellegrino Roberta 1

Piccolo Carmine 16

Raia Nicoletta 2

Vittoria Imma 1

D’Amato Veronica 7

Di Mauro Pierangelo 32

SOMMA LIBERA E FORTE (3081 voti, 16,25%)

(candidato sindaco Salvatore Di Sarno)

Allocca Rubina 386

Auriemma Vincenzo 163

Avella Vittoria 120

Capuano Maria Pia 166

Cerciello Luisa 248

Converti Rosaria 93

Cozzolino Patrizia 91

D’Alessandro Angelo 310

D’Avino Sergio (Sergiolino) 471

De Falco Consiglia 198

De Simone Ciro 110

Di Cicco Luisa 70

Di Monda Angela 22

Di Naro Olimpia 20

Esposito Biagio (Biagio) 82

Esposito Angelo 65

Formicucci Simone Pietro 38

Iovino Lucia 58

Manzo Rolando 28

Orsi Anna 74

Polise Laura 293

Provenzano Domenico 186

Schifone Liliana 175

Sommese Giuseppe 1.193

SOMMA CITTA’ D’ARTE (INNOVAZIONE EUROPA VERDE) (1235 voti, 6,51)

(candidato sindaco Salvatore Di Sarno)

Angri Raffaele 134

Annunziata Anna 43

Armoniosi Giovanni 0

Bottino Gennaro 189

Brancaccio Nicola 0

Covone Olga Iurievna 51

D’Avino Marina 77

De Luca Mariarita 46

Di Palma Sara 85

Esposito Salvatore 328

Grumiro Immacolata 218

Giuliano Nunzia 20

Improta Rosa (Rossella) 35

Iorio Marinella 33

Molaro Erika 56

Mirone Giusy 12

Mosca Giuseppe 167

Neri Vincenzo 307

Palumbo Teresa 125

Pentella Angela 31

Pinto Marianna 89

Rea Raffaele 3

Rea Vincenzo 1

Reale Martina 29

SOMMA MOVIMENTO 4.0 (888 voti, 4,68%)

(candidato sindaco Salvatore Di Sarno)

Allocca Franco 8

Auriemma Luca 12

Capasso Maria 6

Caputo Antonella 7

Cerciello Francesco (Franco) 5

Cimmino Elvira 5

Di Sarno Carmela 20

Esposito Alaia Angelo 23

Esposito Andrea (Andrea) 20

Esposito Rossella (Fiore) 12

Esposito Salvatore (Salvatore) 13

Gargiulo Marianna 16

Giordano Antonietta (Antonella) 186

Granato Salvatore 430

Iossa Antonio 91

Iovino Alfonso (Alfonso) 63

Iovino Raffaele (Play) 10

La Montagna Maria 42

Maiello Carmela 102

Pignatiello Angela (Angela) 4

Pignatiello Camilla (Camilla) 0

Rippa Alfredo 69

Romano Carmine (Carmine) 5

Romano Vincenzo (Vincenzo) 6

SOMMA DOMANI (1167 voti, 6,16%)

(candidato sindaco Salvatore Di Sarno)

Auriemma Pasquale 238

De Paola Angelo 439

De Nicola Vincenzo 251

Adinolfi Jan Mattia 35

Aliperta Antonietta 30

Aurioso Federica 5

Balsamo Vincenzo 17

Bianco Mattia 69

Casale Silvana 110

Esposito Raffaella 52

Giannetti Chiara 17

Granato Carmela Rosa 10

Guercia Annamaria 96

Lanzetta Nunzio 28

Mosca Angelo 3

Naddeo Anna Maria (Anna) 79

Raia Luigi 5

Rega Pasqualina (Lina) 186

Sannino Luigi 0

Siciliano Anna Patrizia 31

Manna Giuseppina (Pina) 19

SOMMA AL CENTRO PER I GIOVANI (972 voti, 5,13%)

Coppola Gaetano Ciro (Nino) 571

Barra Lorenza (Lorena) 272

Di Palma Amalia 157

Piccolo Vincenzo 70

Cirillo Marinella 31

Guarino Felice 32

Valo Alberta 10

Giuliano Antonio 35

Di Prisco Mariarosaria 17

Di Roberto Mirko 2

Esposito Mocerino Maria 27

Rea Luigi 26

Furino Maria 9

Mele Ciro 44

Sorrentino Antonietta (Antonella) 72

Micco Carmine 27

Multari Maria Teresa 0

Russo Rossella 20

Valletta Dolores 28

Pone Marta 15

Vitale Salvatore 14

Barbaro Paola 10

Sirico Giovanna 18

MOVIMENTO 5 STELLE (1096 voti, 5,78%)

(candidato sindaco Salvatore Di Sarno)

Esposito Daniele 365

Naddeo Rosa 243

Iovino Alfredo 43

Alaia Rosa 16

Di Matteo Gaetano 97

Secondulfo Mariarca 43

Paderi Luciano 11

Mele Stella 34

Moccia Pellegrino (Pietro) 44

Pancallo Salvatore 34

Raia Antonio 61

Cacace Laura 16

Ricciardelli Marco 1

Molaro Carmine 55

Perna Bruno 175

Viceconte Valeria 2

Beneduce Antonio 10

Cerciello Sabato 0

Di Palma Consiglia 6

Calvanese Giuseppe 0

Maiello Giovanna 0

Perillo Carmine 0

Le liste di Giuseppe Bianco candidato sindaco (6096 voti, 31,64%):

LISTA BIANCO

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Allocca Alfonso 49

Capasso Marco 43

Capasso Michele (Michele) 87

Cimmino Maria Luisa 20

Colucci Giuseppina 32

De Giorgio Antonio 0

Di Mella Davide 2

Di Palma Annarita (Anita) 188

Giaccio Salvatore 2

Iossi Marina 25

Iovino Giuseppe 13

Iovino Rita Maria (Rita) 4

Mele Veronica 25

Molaro Adele Daniela 71

Monzione Rosa Anna 21

Nocerino Mario 34

Pappalardo Carmen 4

Piccolo Angela 3

Ruocco Giuseppe 26

Salomone Antonio 7

Sannino Giustino 0

Tramonta Giovanna 4

PSI (461 voti, 2,43%)

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Alaia Emanuela 21

Allocca Giuseppe 7

Angri Raffaele 0

Beneduce Domenico 180

Castaldo Flora 2

Ceccarelli Daniela 15

Di Tuoro Nunzia 3

Imperatrice Giuseppe 3

Leone Angelo Michele 46

Maiuri Martina 14

Musollini Enrico 4

Pangiroli Cirillo Maria 37

Pignatiello Michele 24

Pirozzi Nunzia 169

Polise Ciro 9

Romano Mauro 0

Romano Salvatore 23

Salsedo Ciro 10

Seraponte Salvatore 13

Tafuro Santolo 17

Tirelli Camillo 4

Tisti Francesca 9

Villano Alessandro 34

SIAMO SOMMESI (1394 voti, 7,35%)

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Aliperta Adele 395

Annunziata Carmela 47

Barone Antonietta 19

Bianco Carmela 57

Cerciello Maria 25

Di Monda Rosa 35

Esposito Rosa 13

Feola Bianca Maria 491

Rea Anna 9

Sorrentino Elisabetta 101

Nocerino Giuseppe (Peppe) 793

Alaia Umberto 20

Auriemma Vito 20

Ciccone Angelo 1

Corrado Corrado 47

Di Somma Vincenzo 0

Improta Angelo 81

Irollo Raffaele 3

Napoletano Carmine 9

Pentella Vincenzo 21

Perna Vincenzo 7

Romano Crescenzo 50

Torino Roberto 28

Madonna Aniello 100

PARTITO DEMOCRATICO (1754 voti, 9,25%)

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Rancella Salvatore 269

Tiziano Filomena (Mena) 216

Ottaiano Tommaso 68

Fraticelli Carlo Edoardo 64

Faugno Salvatore 1

Merone Giuseppe 86

Auriemma Rosa Valentina 54

Carrella Gino 185

Cimmino Immacolata 72

D’Avino Attilia 26

Di Palma Maria Vittoria 280

Fiorillo Concetta 2

Formicola Franca 28

Franco Raffaella 144

Miatto Narciso 0

Mosca Maria 68

Piccolo Salvatore 177

Polise Aniello (Nello) 109

Raia Michele Mauro 42

Stanzione Giovanni 537

D’Avino Roberta 0

Marcarelli Fabio 0

PRIMAVERA SOMMESE (432 voti, 2,28%)

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Bellini Gabriella 75

D’Avino Annamaria 61

Ragosta Rita 4

Pignatiello Franca 12

Iengo Annarita 0

Liberato Carmela 6

De Stefano Giovanna 16

Pentella Anna 18

Sirico Lisa 8

Ilsami Vincenzo 0

Rea Pasqualina 14

Perna Lorena 2

Varese Michele 0

Vitagliano Rita 15

Pentella Michele 3

Annunziata Carmela 33

Perillo Salvatore 0

Marinelli Salvatore 3

Raia Rita 5

Ricchiari Salvatore 2

Vollaro Michele 15

Calvanese Francesco 33

Allocca Domenico 11

De Falco Crescenzo (Ugariello) 281

PER SOMMA (voti 984, 5,19%)

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Parisi Umberto 426

Aliperta Rita Pia 158

Allocca Margherita 6

Ambrosio Elisabetta 4

Annunziata Ciro 9

Chiavazzo Daniela 25

D’Amato Iolanda 21

De Giorgio Olimpia 1

Febbraro Sabrina 15

Gaudioso Francesco 64

Granato Antonio 86

Grossetti Ilaria 1

Guercia Pasqualina 23

Nazzaro Monica 35

Panico Salvatore 8

Pentella Angelica 1

Raia Maria Rosaria 272

Secondulfo Angela 2

Taranto Giuseppe 12

Russo Anna 14

Giusto Michela 30

Scala Andrea 153

Costa Enrico 0

Russo Antonietta 0

ONDA BIANCA ALTERNATIVA CIVICA (voti 730, 3,85%)

(candidato sindaco Giuseppe Bianco)

Coppola Luigi 187

Ciampa Giuseppe 162

Cautiero Silvana 42

Tranchita Rosa 15

Martinelli Laura Maria 29

Punzo Laura 8

Sannino Ciro 65

Giordano Annabella 4

Sodano Teresa 5

Auriemma Nicola 0

Vitagliano Bianca 25

Pizzi Adele 7

Segreti Maria Rosaria 5

Merone Luigi 0

Aliperta Francesco 5

Maione Luca 0

Madonna Valeria 14

Romano Giuseppe 9

Improta Francesca 12

Perillo Carmosina 6

Giordano Lucia 15

Viola Pasquale 0

Di Pippo Coppola Rosa 96

Bianco Giovanni 241