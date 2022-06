Elezioni Portici, i cittadini riconfermano Cuomo

Come tanti altri paesi di Napoli, anche Portici ha votato per le elezioni comunali e ha rinnovato la fiducia in Vincenzo Cuomo, che si è imposto notevolmente con più del %50 di preferenze al primo turno sugli altri due candidati Aldo Agnello e Mauro Mori.

La rinnovata caricata di Sindaco di Portici di Cuomo fa comprendere quanto i cittadini abbiano preferito continuare un percorso già iniziato da qualche anno e fare affidamento nuovamente su colui che ha guidato la città fino ad ora.

Nulla hanno potuto i rivali Agnello e Mori che in termini di percentuali si sono fermati rispettivamente al 14,% e al 4,3%.