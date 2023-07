Somma Vesuviana, Allocca:”FDI distante anni luce dai copioni stantii cui abbiamo assistito”

Riceviamo dal gruppo cittadino FDI e pubblichiamo

Abbiamo assistito negli ultimi giorni ad un teatrino della politica locale triste, inopportuno ed irrispettoso degli elettori.

In questi giorni il confronto politico è sceso ad un piano veramente basso: si è basato su messaggi “criptati” espressi sui social in un botta e risposta a tratti comico (se non ci fosse da piangere), tra componenti i dell’amministrazione cittadina appena “trasformatasi”.

È indecoroso che chi ricopre un carica elettiva si esprima con delle battute scadenti, per lanciare messaggi alla controparte.

Si è visto un copione scritto e stantio, protagonista un braccio di ferro sulle POLTRONE, non sui temi, sulla competenza, sulle proposte ed i progetti.

Poi l’epilogo: attraverso un ribaltone politico clamoroso, consiglieri eletti in opposizione alla

maggioranza uscita dalle urne, e perfino il candidato a Sindaco propostosi in alternativa a Salvatore Di Sarno, ora sostengono la maggioranza che fino a ieri avversavano.

Verosimilmente tutto ciò è il tentativo di riempire un vuoto politico incommensurabile, perché mancano figure di spessore e la politica è intesa solo come mero affare personale e cura dell’orticello partitico.

Ma noi vogliamo credere alle buone intenzioni della nuova chimera politica: auguriamo loro di essere illuminati e di illuminare noi sulla visione che hanno della città per i prossimi anni.

Noi di FDI siamo distanti anni luce da questo modo di fare politica, la coerenza, la buona politica, quella che dà risposte e che mantiene gli impegni è il modello che continuiamo ad osservare. Siamo presenti sul territorio e siamo pronti a rappresentare i nostri concittadini con serietà, libertà e tenacia.

Gruppo cittadino FDI