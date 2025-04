Somma Vesuviana, al via la riqualificazione del Parco Europa

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 16 Aprile – ore 12 in Via Giulio Cesare – deposizione della prima pietra del Parco Urbano e del nuovo Asilo Nido

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Parchi e scuole. Lunedì chiusura del Parco Urbano denominato Piazza Europa ma per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione e Mercoledì 16 Aprile, inaugureremo l’inizio dei lavori anche del Parco Urbano grande che sorgerà in Via Giulio Cesare”.

Rosanna Raia – Assessore alla manutenzione del verde urbano e ai Parchi del Comune di Somma Vesuviana: “Al via la riqualificazione del verde al Parco Urbano denominato Piazza Europa con un progetto innovativo che coniugherà natura e socialità!”.

“Da Lunedì 14 Aprile inizieranno i lavori al Parco denominato Piazza Europa. La priorità della mia Amministrazione è quella di dare alla comunità luoghi di aggregazione sociale, spazi all’aria aperta per i bambini e i ragazzi, scuole nuove. Avremo una Piazza Europa recuperato. Mercoledì 16 Aprile, invece, alle ore 12, in Via Giulio Cesare avremo la deposizione della prima pietra con apertura dei lavori di realizzazione del Parco Urbano”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Lunedì – 14 Aprile – inizio lavori di riqualificazione del Parco denominato Piazza Europa!

Mercoledì 16 Aprile – con la stampa – deposizione della prima pietra del Parco Urbano in Via Giulio Cesare alle ore 12, con deposizione della prima pietra anche di un nuovo Asilo Nido Comunale.

“Riqualifichiamo l’area verde di Piazza Europa che in realtà è un Parco. Siamo in presenza di un progetto innovativo quale “Il cammino verde colori suoni profumi sapori suoni e sogni”, grazie al quale renderemo questa zona maggiormente attrattiva per le famiglie e per i bambini. Aggiungo anche che in questi giorni abbiamo ultimato la manutenzione del verde in Via Aldo Moro – ha affermato Rosanna Raia, Assessore alla manutenzione del verde urbano con delega ai Parchi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – di piazzetta degli Aromi, Via San Giovanni De Matha, in Piazzetta Giuseppe Moscati, Via Turati, Via Costantinopoli, Piazza Vittorio Emanuele III, Piazzetta di Santa Maria a Castello, nelle scuole ed ancora in Via Napoli”.