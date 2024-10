Somma Vesuviana, Direttivo PD: “Vogliamo risposte dai nostri rappresentanti”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Di fronte al silenzio del segretario e dei consiglieri comunali del PD di Somma Vesuviana, ci troviamo costretti a esprimere pubblicamente la nostra opinione, al fine di tutelare la nostra posizione di iscritti e dirigenti del Partito Democratico locale. Anche alla luce del fatto che siamo continuamente costretti ad chiedere riunioni che puntualmente non vengono convocate.

Un dato che emerge costantemente dalle riunioni del direttivo è che l’azione del segretario e dei consiglieri non è supportata dalla maggioranza dei dirigenti locali. Non possiamo che constatare come la gran parte dei dirigenti, che inizialmente aveva ratificato la scelta di sostenere una nuova maggioranza guidata da Di Sarno, abbia smesso di partecipare alla vita del partito. Tanto che da tempo non si riesce a raggiungere il numero legale per le sedute. Tuttavia, ciò non ci ha impedito di esprimere le nostre perplessità sulla situazione attuale.

Dall’ultimo comunicato stampa a nostra firma, si sono svolti due direttivi nei quali abbiamo chiesto con forza chiarimenti riguardo alla condotta dei rappresentanti istituzionali e politici della sezione locale. Tra i punti che abbiamo sollevato:

• La necessità che i nostri rappresentanti rompano il silenzio nei confronti della città e rispondano alle gravi accuse politiche mosse all’amministrazione, al sindaco e al partito da più fronti politici.

• La necessità di un’assunzione di responsabilità pubblica sull’azione amministrativa. A distanza di oltre un anno, non è ancora chiaro quali siano i risultati ottenuti e quali i benefici di questa operazione.

• La necessità di chiarire in quale prospettiva si colloca l’azione politico-amministrativa del PD, quali obiettivi verranno prioritizzati e quali politiche il partito intende proporre per il bene della città.

• La necessità di elevare il livello del dibattito pubblico, coinvolgendo i cittadini nella vita politica attraverso dibattiti, assemblee pubbliche e conferenze stampa.

• La richiesta di un chiarimento pubblico da parte del sindaco riguardo una sua possibile candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

Di fronte a tutto questo, la sola risposta è stata il silenzio, il tergiversare, le subdole insinuazioni da marciapiede. La discussione politica si è ridotta alla mera spartizione di assessorati e incarichi da assegnare.

A noi non interessano simili faccende banali, né la squallida spartizione del potere per il potere. Non intendiamo far parte di questo mercimonio.

Il nostro unico interesse è restituire una prospettiva alla nostra città ed elevare il livello del dibattito pubblico.

Salvatore Piccolo – Direttivo PD

Mena Tiziano – Direttivo PD

Gianni Piccolo – Direttivo PD