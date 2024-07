Somma Vesuviana, in fiamme paninoteca in centro per un guasto elettrico

Somma Vesuviana. In fiamme la Paninoteca Old Square in Piazza Vittorio Emanuele III. Un guasto elettrico la possibile causa dell’incendio.

Brucia il pub Old Square in Piazza Vittorio Emanuele III, uno dei punti di ritrovo dei giovani e di tutta la comunità sommese in pieno centro città. L’incendio è divampato nelle scorse ore e sarebbe stato provocato da un guasto elettrico alla friggitrice al piano superiore del noto locale. Il fumo fuoriuscito dalle finestre della sala al primo piano era visibile anche da una certa distanza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i quali in pochi minuti fa sono riusciti a spegnere le fiamme. Non è possibile al momento quantificare i danni alla struttura che si potranno valutare solo nelle prossime ore. Auguriamo al giovane titolare della paninoteca di riaprire al più presto la sua attività.