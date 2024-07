Lep, terminate le audizioni lombarde. La posizione di Silvestro

E’ appena terminato il decimo ciclo del programma di audizioni sui Lep per la regione Lombardia, svolto presso la sede della Prefettura di Milano.

“Con gli incontri svolti oggi in Lombardia abbiamo concluso la missione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali per l’indagine conoscitiva sui Lep – dichiara il Presidente Francesco SILVESTRO e senatore di Forza Italia – Anche oggi abbiamo avuto l’opportunita’ di confrontarci e raccogliere informazioni utili per poter verificare lo stato attuale della capacita’ di erogazione dei servizi essenziali al cittadino e monitorare la situazione dei Lep in Lombardia. Sono estremamente soddisfatto degli incontri svolti e della documentazione raccolta. Ringrazio, in primis, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia per la gentile ospitalita’. Ringrazio per l’importante contributo l’onorevole delegato Alessandro Urzi’. Inoltre, un ringraziamento a tutti gli auditi, i rappresentanti delle istituzioni come il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; la consigliera metropolitana, Sara Bettinelli; gli assessori del comune di Milano, Gaia Romani e Lamberto Bertole’; il delegato della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei sindacati della regione per la partecipazione e la collaborazione che hanno offerto ai lavori della Commissione” conclude Silvestro.