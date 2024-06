Somma Vesuviana, al Castello D’Alagno Rievocazione storica quattrocentesca

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Domenica 30 Giugno nel Borgo della Terra Murata la Rievocazione Storica dell’incontro d’amore tra il Re Alfonso D’Aragona e Lucrezia D’Alagno, avvenuto nel 1448.

Alle ore 19 e 30, si apriranno i cancelli del Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458. Il Re uscirà dal suo Castello per raggiungere, a cavallo, con altri figuranti sempre a cavallo, Lucrezia D’Alagno. Il mini – corteo entrerà nei vicoli del Borgo del Casamale, a Somma Vesuviana. Alle ore 19 e 45, Lucrezia attenderà Alfonso D’Aragona sul sagrato della chiesa La Collegiata, la più antica con i suoi 1000 anni di storia. Lucrezia parlerà e racconterà. Una voce narrante ricorderà la loro storia d’amore. Poi Alfonso D’Aragona arriverà e i due coroneranno il loro sogno d’amore.

Alle ore 20 e 30 la musica del ‘400 con balli del ‘400!

Il tutto nel cuore della Cinta Muraria Aragonese.

Rosalinda Perna (Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “Il 30 Giugno, per la prima volta avremo un evento unico, senza precedenti. Si apriranno i cancelli del Castello di Lucrezia D’Alagno, dal quale uscirà a cavallo il Re Alfonso D’Aragona scortato dalle guardie a cavallo. Dopo avere attraversato i vicoli della Terra Murata, il Borgo Antico del Casamale, Re Alfonso D’Aragona raggiungerà Lucrezia D’Alagno che sarà in compagnia delle damigelle dinanzi al sagrato della chiesa della Collegiata. Poi la grande opportunità di godere della meravigliosa ristorazione. Tanti sono i locali al Borgo del Casamale”.

Ore 19 e 30 – Castello di Lucrezia D’Alagno! Ore 19 e 45 sul sagrato della Collegiata al Borgo del Casamale. E dopo il teatro i prodotti agroalimentari, ma anche la grande risorazione che è nel Borgo.

Lello D’Avino (Presidente ProLoco Vesuvia): “Questa volta sarà Lucrezia a lasciare il Castello e ad andare verso il popolo. Sarà Lucrezia a far cadere anchi pregiudizi del tempo. Noi crediamo che la narrazione, la valorizzazione, la promozione della storia e dei prodotti non siano strade non collegate. I prodotti sono figli della nostra storia e della geomorfologia di un territorio, in questo caso il nostro territorio. Per questo motivo, con Lucrezia D’Alagno avremo anche l’uva Catalanesca”.

Alessandro Masulli (Direttore Archivio Storico del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “E’ a partire dal 1458 che la storia del castello si intreccia con quella della terra di Somma. Leggendario e per certi versi romantico fu il primo incontro di Lucrezia (1439 – 1479) con il re Alfonso d’Aragona, nel 1448 circa, quando la vide appena diciottenne casualmente in strada. Lo storico Giulio Cesare Capaccio (1552 – 1634) negli “Elogia Illustrium mulierum et illustrium litteris” del 1608 narra che le fanciulle napoletane durante la vigilia di San Giovanni solevano mettersi sull’uscio di casa e chiedere la strenna ai passanti”.

Alle ore 20 e 30 musica e balli del ‘400 – ‘500!

A Somma Vesuviana la rievocazione storica dell’incontro tra Re Alfonso D’Aragona e la sua amata Lucrezia D’Alagno. Domenica 30 Giugno, alle ore 19 e 30, il Re uscirà a cavallo dal suo Castello, il Castello del 1458. Accompagnato da altri figuranti, sempre a cavallo, inizierà ad entrare nei vicoletti della Terra Murata, il Borgo Antico del Casamale, cuore della Cinta Muraria costruita dagli Aragonesi. A quel punto il mini – corteo a cavallo si fermerà. Lucrezia uscirà dalla chiesa la Collegiata, poco dopo le ore 19 e 30. Sul sagrato della chiesa inizieranno canti in latino. Una voce narrante racconterà la storia d’amore tra Lucrezia D’Alagno e Re Alfonso D’Aragona, la stessa Lucrezia parlerà al popolo. Il Re raggiungerà la sua Lucrezia ed inisieme coroneranno il sogno d’amore.

Sarà, in questo modo la rievocazione dell’incontro avvenuto nel 1448 tra il Re Alfonso D’Aragona e Lucrezia D’Alagno. Una rievocazione con una narrazione che comprenderà anche alcuni prodotti agroalimentari tradizionali come la famosa Catalanesca che secondo una leggenda sarebbe stata esportata dagli spagnoli della Catalogna.

La grande storia, poi in serata la possibilità di degustazioni tipiche e di fermarsi a gustare la meravigliosa ristorazione sommese. Proprio il Borgo del Casamale, uno scrigno di bellezza nella Cinta Muraria antica, offre numerosi locali per qualsiasi gusto ed età.

La grande storia è a Somma Vesuviana!

Un evento targato Proloco Vesuvia e Comune di Somma Vesuviana.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale guidata dall’attuale sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno – ha affermato Lello D’Avino, Presidente della ProLoco Vesuvia – perchè organizzando eventi legati a fatti storici è possibile creare attrazione. Ci siamo riusciti tra fine Maggio e i primi di Giugno con Racconto Somma al Castello di Lucrezia D’Alagno che ha richiamato ben 2700 persone. Questa volta sarà Lucrezia a lasciare il Castello e ad andare verso il popolo. Sarà Lucrezia a far cadere anchi pregiudizi del tempo. Noi crediamo che la narrazione, la valorizzazione, la promozione della storia e dei prodotti non siano strade non collegate. I prodotti sono figli della nostra storia e della geomorfologia di un territorio, in questo caso il nostro territorio. Per questo motivo, con Lucrezia D’Alagno avremo anche l’uva Catalanesca. L’evento avrà inizio verso le ore 19 e 30 e sarà tutto concrentrato tra il Castello di Lucrezia D’Alagno e la piazzetta della Collegiata, la chiesa più antica di tutta l’area vesuviana ai piedi del Monte Somma”.