Somma Vesuviana, all’ Arci l’evento “Dipendenza da Internet e dintorni, genitori e figli sconnessi”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Internet, Facebook, TikTok, Instagram. Siamo tutti iperconessi e non ce ne rendiamo conto. Quali sono i segnali a cui prestare attenzione per riconoscere una dipendenza tecnologica? Quali i rischi di un abuso? Perché se i social da un lato aiutano nell’ interazione tra le persone e facilitano nelle forme di socializzazione, allo stesso tempo l’uso eccessivo in maniera patologica determina forme di dipendenza.

Gli individui possono mostrare sintomi di ansia, irritabilità e agitazione.

Allo scopo di avere una visione e conoscenza appropriata per genitori, cittadini e soprattutto per il personale scolastico, presso il giardino Arci in Via Campane 4, un evento dal titolo: “Dipendenza da Internet e dintorni, genitori e figli sconnessi”.

Durante l’evento sarà presentato il libro: INTERNET ADDICTION DISORDER, social, emozioni e identità alternative. Alla presentazione interverranno gli autori: Dott. Pietro Scurti, psicologo e psicoterapeuta ASL Na 2, e Dott. Rosy Schiavo, psicologa psicoterapeuta. Gli autori dialogheranno con il Dott. Giuseppe Auriemma, ASL Napoli centro, Dott. SilvIa Svanera, Dirigente 2 Circolo Didattico Somma Vesuviana e il dott. Oreste Vibrati, medico di medicina generale ASL Na 3. La manifestazione vedrà il saluto del Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno e dell’ Assessore Rosalinda Perna e si concluderà con un aperitivo offerto dal supermercato Conad di S. Maria del Pozzo.

Visto l’argomento di forte impatto sulla nostra società, vi aspettiamo numerosi.