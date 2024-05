Somma Vesuviana, mostra d’arte al Castello d’Alagno in ricordo di Carlo Rossi

Somma Vesuviana. Domani al Castello d’Alagno la mostra in ricordo di Carlo Rossi.

Somma omaggia Carlo Rossi a poco più di un mese dalla sua scomparsa. Infatti, domani, sabato 18 maggio, all’interno del suggestivo scenario del Castello d’Alagno, si terrà una mostra di opere pittoriche in memoria dell’artista e insegnante di Storia dell’arte a Somma Vesuviana. L’evento, patrocinato dal Comune di Somma Vesuviana, avrà inizio alle ore 17:00. Presenti l’Associazione “Amici del Casamale, il Maestro Rosanna Cimmino e la danzatrice Ilaria Punzo.

Una vita per l’Arte e l’insegnamento.

Carlo Rossi, nato Marigliano nel 1946, ha frequentato il Liceo Artistico di Napoli, per poi concludere la sua formazione all’Accademia delle Belle Arti della stessa città partenopea. E’ stato allievo di Brancaccio. In seguito, ha conseguito l’abilitazione come insegnante e, nel frattempo, ha avviato un suo studio a Marigliano. Fin dalla sua formazione artistica, Rossi ha inseguito una pittura informale, materica, poetica.

Nel 1968, l’attività di insegnante lo ha condotto a Bormio, dove ha conosciuto Vincenzo de Simone e con lui ha deciso di fondare, una volta tornato in Campania, “Centroarte Multiplo”, centro d’arte ed informazione artistica gestito da un gruppo di artisti. È qui che l’artista ha esposto le sue opere sia nelle mostre collettive che in sue personali. Inoltre, Rossi è stato tra i partecipanti della X quadriennale nazionale d’arte di Roma. Con la fine dell’attività del Multiplo, la sua carriera è proceduta al di fuori dei circuiti ufficiali soprattutto perché si è dedicato, con passione al mestiere di insegnante di storia dell’arte. Carlo Rossi ha lavorato e vissuto a Somma Vesuviana per tutta la sua vita, fino al 5 marzo 2024.