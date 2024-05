Comune di Saviano dà cittadinanza onoraria allo scrittore Domenico Starnone

Si terrà martedì 21 maggio, a partire dalle ore 19.00, la cerimonia per il conferimento e la consegna della “cittadinanza onoraria” allo scrittore Domenico Starnone. Il conferimento avverrà nel corso della seduta di Consiglio comunale appositamente convocata ed alla quale parteciperà lo scrittore.

“Ci apprestiamo a vivere un altro giorno importante e da ricordare per il nostro paese. Conferire la cittadinanza onoraria a Domenico Starnone ci rende orgogliosi ed emozionati e consente alla amministrazione che guido un ulteriore scatto in avanti in un percorso di spessore che, non soltanto nel campo culturale, si sta portando avanti”, dice il sindaco Vincenzo Simonelli. Domenico Starnone è autore di romanzi e racconti. Nel 2001 ha vinto il Premio Strega con “Via Gemito”, ripubblicato poi nel 2020 con Einaudi, nel quale ci sono più citazioni del Comune di Saviano. Per Einaudi Domenico Starnone ha pubblicato, inoltre, Spavento (2009, Premio Comisso), Autobiografia erotica di Aristide Gambía (2011), Il salto con le aste (2012, prima edizione 1989), Condom (2013), Lacci (2014, The Bridge Book Award), Scherzetto (2016, Premio Isola d’Elba, finalista al National Book Award nella traduzione di Jhumpa Lahiri), Le false resurrezioni (2018), Confidenza (2019 e 2021), Vita mortale e immortale della bambina di Milano (2021 e 2023) e La scuola, che racchiude i racconti Ex cattedra, Fuori registro, Sottobanco, Solo se interrogato (2022), L’umanità è un tirocinio (2023), Fare scene. Una storia di cinema (2023), Il vecchio al mare (2024) e Labilità (2024). Dai suoi libri sono stati tratti film di successo, tra i quali La scuola di Daniele Luchetti, Auguri professore di Riccardo Milani, Denti di Gabriele Salvatores e Lacci di Daniele Lucchetti.

“La lettura è fondamentale per la crescita culturale di una comunità, c’è voglia e forte desiderio di dar vita ad un percorso culturale che veda protagonisti soprattutto i ragazzi e la cittadinanza onoraria a Starnone sarà da stimolo”, dice l’assessore alla cultura Leonardo Perretta. La cerimonia di conferimento avrà inizio alle 19.30 in aula consiliare dove lo scrittore risponderà ad alcune domande di un gruppo di lettura sul tema dell’ultimo romanzo “Il vecchio al mare”. Vi sarà un accenno alle citazioni del Comune di Saviano presenti in Via Gemito e a “Labilità”.

Alle ore 20.00 infine, apertura della seduta di Consiglio per il conferimento della cittadinanza onoraria. La cerimonia si inserisce nel quadro delle iniziative di ‘O’Maggio al libro’, il fitto calendario di eventi che vede la partecipazione di scrittori di fama nazionale e giovani autori.