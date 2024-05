Sant’Anastasia, cinema sotto le stelle. Stasera, 17 maggio, ci sarà l’iniziativa “Cineforum in piazza – I mille volti di Napoli”

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Una serata di cinema e dibattito sotto le stelle, nel corso della quale alla magia della proiezione su schermo si accompagnerà il piacere del tempo condiviso all’aria aperta e del confronto. È questo quanto in programma venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 20:30, in Piazza Siano a Sant’Anastasia, per il nuovo evento organizzato dall’associazione culturale Urbe Vesuviana in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Sol et Astra Pic. “Cineforum in piazza – I mille volti di Napoli”, questo il titolo dell’iniziativa, gode del patrocinio del comune di Sant’Anastasia. Nel corso della serata saranno proiettati tre cortometraggi con un unico comune denominatore, la città di Napoli. Si tratta di “Napoli è…”, a cura di Sara Borrelli, “‘Na cosa sola”, a cura di Giovanni Sorrentino, e “Oltre”, a cura di Antonio Del Gaudio. «Dopo i saluti istituzionali degli organizzatori e dell’Amministrazione comunale ci saranno le proiezioni, intervallate da un dibattito tra i registi e il pubblico presente, in modo da stimolare una riflessione sulle problematiche e le potenzialità del nostro territorio e offrire una serata di intrattenimento alla cittadinanza» ha spiegato Vincenzo Di Costanzo, presidente di Urbe Vesuviana, associazione che ancora una volta propone all’ombra del Vesuvio un momento di crescita culturale e incontro sociale, che fa cultura e intrattenimento senza dimenticare la valorizzazione del territorio, da sempre obiettivi fondamentali dell’associazione.