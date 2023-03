Somma, commissariamento confraternite, la precisazione di Don Nicola De Sena

Sulla questione commissariamento Confraternite, abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti a Don Nicola De Sena. Di seguito pubblichiamo la sua dichiarazione.

“La decisione della Diocesi di Nola, cioè quella di nominare un commissario per le confraternite, è un provvedimento che non riguarda la sola città di Somma Vesuviana, ma diverse confraternite del territorio.

La motivazione che ha portato il nostro vescovo Francesco è esclusivamente di carattere amministrativo e formativo.

Le confraternite saranno coinvolte nel percorso di rinnovamento che tutta la Chiesa sta vivendo in questo tempo di Sinodo, voluto da Papa Francesco.

Le confraternite sono un bene prezioso per la Chiesa diocesana e per la comunità locale, perché conservano un deposito di fede che nel tempo sembra andare perdendosi.

Questo cammino “commissariale”, provvedimento del tutto ordinario e non di carattere punitivo, si concluderà con le elezioni dei nuovi priori e dei governi delle confraternite”.

(Fonte foto: internet)