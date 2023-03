Somma, congresso del Pd per il nuovo segretario: la mozione di Barra

Somma Vesuviana. Si è svolto ieri il Congresso di Circolo del PD di Somma Vesuviana per l’elezione della nuova segreteria cittadina. L’incontro è avvenuto nella Sala Santa Caterina in Piazza Vittorio Emanuele III. In particolare, nel corso della riunione è stato istituito l’ufficio di presidenza ed è stata resa nota la mozione del candidato alla segreteria, Francesco Barra. Presenti anche il Sindaco di Somma Salvatore Di Sarno e l’Assessore Mauro Polliere. La votazione è prevista per oggi.

Volontà di rinnovamento, di maggiore coinvolgimento dei giovani e di attenzione alle problematiche del territorio. Questi sono gli obiettivi a cui mira il candidato Barra, così come è emerso dalla sua mozione presentata al Congresso. Anche Mena Tiziano, la segretaria cittadina uscente, nel discorso di apertura dell’incontro ha auspicato l’apertura di una nuova fase per il Partito Democratico e il bisogno di contribuire nuovamente con forza e determinazione alla risoluzione delle situazioni territoriali più critiche e che necessitano proposte più incisive. Per questo motivo al Congresso è intervenuta anche una rappresentanza della Dema nel tentativo di creare un dialogo con le forze politiche in merito alla crisi dell’azienda. Il rischio è quello della grave perdita di una delle realtà industriali più importanti del territorio, oltre quello di sottrarre posti di lavoro ai dipendenti. Anche il Sindaco Salvatore Di Sarno è intervenuto al Congresso augurandosi una collaborazione proficua tra il nuovo segretario e le istituzioni comunali.