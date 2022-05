Somma, Bianco presenta la sua squadra: “Rilancio passa da competenza”

Somma Vesuviana, presentata la coalizione per Bianco: “Rilanciamo la città con entusiasmo e competenza”

“Queste elezioni rappresentano l’ultima possibilità di salvare Somma Vesuviana, una città che ha perso il suo ruolo di punto di riferimento per un intero territorio. Dobbiamo ripartire dalla cultura, dalla sicurezza, dall’ambiente, dalla vivibilità e possiamo farlo mettendoci entusiasmo e passione, proprio come stanno facendo le candidate ed i candidati della coalizione, che ringrazio di cuore per il loro straordinario impegno”.

Così Giuseppe Bianco, candidato a sindaco di Somma Vesuviana per le elezioni del 12 giugno, ha presentato la sua candidatura, insieme ai rappresentanti delle liste che lo sostengono, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il bar caffè “L’angolo del dolce”. Sette le liste che compongono la coalizione per Bianco: PD, Psi, Primavera Sommese, Onda Bianca – Alternativa Civica, Siamo Sommesi, Per Somma, lista Bianco. Nella lista Bianco sono, inoltre, confluiti candidati del Movimento per il Popolo. Prima del discorso del candidato sindaco, sono intervenuti Luigi Coppola (Onda Bianca), Roberto Cimmino (Psi), Crescenzo De Falco (Primavera Sommese), Giuseppe Nocerino (Siamo Sommesi), Umberto Parisi (Per Somma), Salvatore Rancella (Pd).

Tutti hanno sottolineato il profilo professionale, politico e culturale di Bianco, supportato da una coalizione coesa e pronta a dare una svolta a Somma Vesuviana. Giuseppe Bianco ha spiegato: “Non intendiamo perdere tempo a polemizzare sulla incoerenza di alcuni esponenti della coalizione avversaria: dalla mia parte ci sono proposte concrete di cambiamento che si ispirano al rispetto delle regole e dei diritti e alla competenza. Soprattutto, vogliamo far tornare a Somma Vesuviana un tassello fondamentale della società civile, finora assente: la solidarietà”.