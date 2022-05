Festa da sogno a Somma per l’addio di Insigne: 200 invitati e tanti vip

SOMMA VESUVIANA – C’erano davvero tutti ieri sera a Somma Vesuviana per la festa d’addio di Lorenzo Insigne che dal 30 giugno non sarà più un calciatore del Napoli e si trasferirà al Toronto.

Il numero 10 campione d’Europa con la Nazionale ha scelto il “Belvì Resort” di Somma Vesuviana per il party a tema (“C’è solo un capitano” il mood della serata) aperto a 200 invitati selezionatissimi. Tra gli amici vip Clementino, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt e Alessandro Siani, che si sono tutti esibiti sul palco insieme al calciatore di Frattamaggiore.

C’era ovviamente il Napoli al gran completo, compreso Luciano Spalletti con lo staff tecnico e il patron Aurelio De Laurentiis, oltre alla squadra. Presenti anche ex compagni di squadra (Pepe Reina, Hysaj, i fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, Simone Verdi e Luigi Sepe), Diego Armando Maradona junior e la sua famiglia, un piccolo esercito in prima fila già domenica scorsa allo stadio Maradona per l’addio.

Catering d’eccezione con i panini personalizzati di Mastro Burger, le pizze fritte della Masardona e la pizza di Ciro Oliva, titolare di Concettina ai Tre Santi.