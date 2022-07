Sport a Somma con tennis e pattinaggio, Di Sarno. “Realizzeremo anche Piscina Comunale e Palestra polifunzionale”

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Ritorna lo sport a Somma Vesuviana con campi da Tennis e pista Pattinaggio. Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Nella stessa area realizzeremo anche una Piscina Comunale, una Palestra Polifunzionale, ora puntiamo sulla riqualificazione dello Stadio Comunale con campo per il Basket. Intanto sono funzionanti i campi da tennis e la pista per il pattinaggio”.

“Sempre maggiore successo stanno registrando gli impianti sportivi comunali situati in località Santa Maria del Pozzo. Siamo così in un periodo di grande rilancio delle attività sportive nel nostro paese. Aperta la pista di pattinaggio che in queste sere sta vedendo la presenza di giovani provenienti da quasi tutti i paesi del circondario e sono aperti anche i campi da Tennis. Si tratta di impianti sportivi comunali. Inoltre speriamo di partire quanto prima anche con il campo di basket e di calcio, mentre non distante dai campi da Tennis, dalla pista di Pattinaggio, impianti già funzionanti, realizzeremo una Piscina Comunale e una Palestra polifunzionale”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

(FONTE FOTO: A.S.D. SOMMA SKATING SCHOOL)