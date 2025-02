Somma, al Summarte Enzo De Caro con “Non è vero ma ci credo”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Venerdì 28 Febbraio 2025, sul palco del Teatro Summarte Enzo Decaro in “Non è vero ma ci credo”, un grande classico di Peppino De Filippo, riletto in chiave contemporanea.

Il protagonista, l’avaro imprenditore Gervasio Savastano, vive con l’ossessione della iettatura, tanto da licenziare un suo dipendente, Malvurio, solo perché convinto che porti sfortuna. Il destino, però, lo metterà di fronte a Sammaria, un giovane brillante e preparato, ma con una particolarità che affascina Savastano: la sua gobba, vista come un segno di buon auspicio. Quella che sembra la premessa di un dramma si trasforma in una commedia esilarante, dove la superstizione e il grottesco si intrecciano in un irresistibile gioco teatrale.

Se Peppino De Filippo aveva ambientato la vicenda nella Napoli degli anni ’30 e Luigi De Filippo l’aveva traslata negli anni ’50, questa nuova versione porta la storia nella Napoli degli anni ‘80, un’epoca vibrante e surreale in cui convivevano le melodie di Pino Daniele, le passioni viscerali per Maradona e il pathos del teatro popolare di Mario Merola. Un’atmosfera unica, tra tradizione e modernità, che restituisce alla commedia un ritmo ancora più attuale e coinvolgente.

Uno spettacolo imperdibile che promette di divertire ed emozionare il pubblico, grazie alla maestria interpretativa diEnzo Decaro, erede della grande tradizione teatrale napoletana.

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del grande teatro e della comicità partenopea!

