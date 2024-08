Somma, abusi edilizi: sequestro al parco Fiordaliso

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana.

“In data odierna, unitamente alla pattuglia della locale stazione dei Carabinieri, ci siamo recati in località Parco Fiordaliso in Via San Sossio a Somma Vesuviana, nel napoletano. Con noi, sul posto c’era anche personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. Dal sopralluogo e dal controllo dell’Ufficio Tecnico, sono emersi abusi edili e si è potuto constatare che erano stata eseguite opere in assenza del permesso di costruire, nonchè di autorizzazione paesaggistica consistenti in : realizzazione di una platea in calcestruzzo, in parte pavimentata avente una superficie di circa 72 mq, realizzazione di un gabbiotto in muratura di circa 4 mq, realizzazione di una pergotenda fissata nel cemento che copriva una superficie di circa 20 mq. e dunque si è provveduto a sequestrare le opere abusive con l’apposizione dei sigilli, in base alle normative vigenti”. Lo ha affermato Ciro Bruno, Compandante del Corpo di Polizia Municipale.

“Un ringraziamento al Corpo di Polizia Municipale guidato dal Comandante Ciro Bruno e al Personale della Stazione di Somma Vesuviana, dell’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – per l’opera di controllo del territorio che auspichiamo sempre più presente”.

Oggi, in base alle normative esistenti, le funzioni dei Vigili Urbani sono diversificate ed aumentate.

“Plaudo all’intervento del Corpo di Polizia Municipale, guidato dal Comandante Ciro Bruno con il supporto della Stazione Locale dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza di quanto sia essenziale la piena sinergia tra istituzioni – ha dichiarato Mauro Polliere, Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – organi dello Stato, al fine di garantire il controllo del territorio”.