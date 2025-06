Somma: libri, teatro e storia al Castello di Lucrezia D’Alagno

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

A Somma Vesuviana, nel napoletano – Nel Borgo – nella Terra Murata – l’amore tra Lucrezia D’Alagno e Re Alfonso V D’Aragona ma anche la scrittrice Marianna Scagliola!

Domani – Domenica 29 Giugno – ore 11 – nelle sale del Castello di Lucrezia D’Alagno, ultimo appuntamento della Rassegna Letteraria – Libri al Castello – incontro con la scrittrice Marianna Scagliola.

Alle ore 20 e 30 – tra musica e parole, l’amore tra Lucrezia D’Alagno e Alfonso V D’Aragona.

Annamaria Pianese – Presidente dell’Associazione – I Colori della Poesia: “Domani, al Castello di Lucrezia D’Alagno, arriverà la scrittrice Marianna Scagliola che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il Francese, Biancaneve e i Settebello e sarà l’ultimo incontro a chiusura di una lunga stagione letteraria, importante per Somma Vesuviana”.

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “ E la sera, tante artiste per il racconto dell’amore tra Lucrezia D’Alagno e Re Alfonso V D’Aragona, al Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458!”,

“ Domani, al Castello di Lucrezia D’Alagno, arriverà la scrittrice Marianna Scagliola che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il Francese, Biancaneve e i Settebello e sarà l’ultimo incontro a chiusura di una lunga stagione letteraria, importante per Somma Vesuviana e dunque a conclusione della Rassegna Letteraria – Scrittori al Castello – che ha visto le sale quattrocentesche diventare un salotto intellettuale. Marianna è scrittrice affermata che esplora temi come l’identità, le relazioni umane e le sfide personali ma con uno stile narrativo che invita ad immergersi nella riflessione. Domani con Marianna Scagliola, termineremo gli incontri al Castello della Rassegna – Libri al Castello – ma in contemporanea con la rassegna letteraria “Scrittori in Prima Linea” siamo entrati nelle scuole. Poi avremo una terza fase quale il Concorso di Poesie “Pietro Secondulfo”. Spegniamo qualche volta i cellulari, stacchiamoci dai social e apriamo un buon libro. L’Estate è l’occasione giusta per farlo”. Lo ha dichiarato Annamaria Pianese, Presidente dell’Associazione “I Colori della Poesia”.

E domani, Domenica 29 Giugno saranno altri due grandi eventi a svolgersi a Somma Vesuviana, ancora al Castello di Lucrezia D’Alagno che sarà visitabile.

Alle ore 11, incontro con la scrittrice Marianna Scagliola, alle ore 20 e 30 un meraviglioso spettacolo: “Cor’ ‘e femmene – Regina non fu mai”. Sarà, nelle sale del Castello di Lucrezia D’Alagno, il racconto dell’amore tra Lucrezia e Alfonso V D’Aragona ….tra note e parole.

“La mattina i libri, la sera il teatro e tutto al Castello di Lucrezia D’Alagno con i suoi splendidi torrioni panoramici e alle porte del Borgo Antico, quale il Centro Storico del Casamale che dall’1 al 6 di Agosto ospiterà l’edizione giubilare della Festa delle Lucerne. Domani sera avremo artiste come Rosangela Angri, Marinella Colini, Titti Esposito, Arianna Gera, Sara Seraponte, Enzo Di Marzo con il racconto dell’amore tra Lucrezia D’Alagno e Alfonso V D’Aragona, proprio nel Castello voluto da Lucrezia e risalente al 1458. Aspettiamo tutti, sia alla Rassegna Letteraria alle ore 11 – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di di Somma Vesuviana, nel napoletano – e sia allo spettacolo delle ore 20 e 30. Nel cuore del Borgo Antico abbiamo anche l’hub – side di Tramandars e Amici del Casamale con le opere pittoriche di Vittorio Valiante e abbiamo Ombrediluce di Mary Pappalardo, capolavoro retroilluminato che racconta le tradizioni del territorio ma abbiamo l’antica