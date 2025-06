Incendio a Volla, in fiamme due auto e un rimorchio

Un denso fumo nero ha attirato l’attenzione di residenti e passanti nella tarda mattinata di oggi a Volla. L’allarme è scattato quando una colonna di fumo visibile anche a grande distanza ha iniziato a sollevarsi dalla zona industriale del comune.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno interessato due autovetture e il cassone di un rimorchio parcheggiato nelle vicinanze. La dinamica esatta dell’incendio è ancora in corso di accertamento, ma i primi rilievi sembrerebbero escludere il coinvolgimento di persone e fortunatamente non si registrano feriti.

Sul luogo del rogo sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco che, grazie a un tempestivo intervento, sono riuscite a circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero ad altri veicoli o strutture limitrofe. I pompieri hanno operato a lungo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Numerosi i cittadini che si sono riversati in strada, preoccupati dall’imponente colonna di fumo visibile anche da alcuni comuni vicini. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per risalire alle cause dell’accaduto, non escludendo al momento nessuna ipotesi, dall’incidente meccanico all’origine dolosa.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e bonifica. Sul posto anche le forze dell’ordine per regolare la viabilità e raccogliere eventuali testimonianze.

L’incidente ha riacceso l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree di sosta e di migliorare la prevenzione contro i rischi di incendio, specialmente nei mesi estivi.