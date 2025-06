Somma, grande partecipazione alla IV edizione del Premio “Versi per Gino Auriemma”

Somma Vesuviana. Si è tenuta ieri, martedì 3 giugno 2025, alle ore 18:00, presso il giardino della sede scolastica intitolata al poeta Gino Auriemma, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Concorso letterario “Versi per Gino Auriemma”.

Il concorso, rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, ha visto anche quest’anno un’entusiasta partecipazione. I giovani autori si sono cimentati nella composizione di poesie, filastrocche e testi in prosa, ispirati al tema centrale della sostenibilità ambientale. In particolare, l’attenzione è stata rivolta all’inquinamento atmosferico, ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, temi già approfonditi durante l’anno scolastico grazie al progetto di Circolo “Agenda 2030”.

La giuria.

La manifestazione, che ha avuto come obiettivo quello di promuovere la scrittura poetica e l’arte creativa come forme di espressione delle emozioni e strumenti comunicativi efficaci, ha visto la partecipazione di una giuria d’eccezione. A presiederla, la poetessa Assunta Sperino, affiancata dalle ex insegnanti del I Circolo Bianco Michelina, Cosentino Flora, Di Mauro Fortuna, Giordano Palmina e Guglielmo Paolina.

I premi.

Due le sezioni principali del concorso: “testi poetici e filastrocche” e “testi in prosa”, alle quali si è aggiunta la categoria “poesia per immagini” e alcuni premi speciali assegnati dalla giuria.

I plessi premiati sono stati i seguenti:

Sezione Prosa

1° posto: plesso Mercato Vecchio

2° posto: plesso Gino Auriemma

3° posto: plesso Delieto Ovest

Sezione Poesia/Versi

1° posto: plesso Delieto Ovest

2° posto: plesso Delieto Ovest

3° posto: plesso Delieto Est

Vincitore ex aequo: plesso Delieto Ovest

Poesia per Immagini

1° premio: plesso Delieto Est

2° premio: plesso Delieto Ovest

Premi Speciali

1° posto: plesso Delieto Est

2° posto: plesso Gino Auriemma

3° posto: plesso Mercato Vecchio

L’evento si è svolto in un clima di emozione e partecipazione, testimoniando ancora una volta come la scrittura, anche nei più piccoli, possa essere uno strumento potente per raccontare il mondo, comprenderlo e provare a cambiarlo.