Somma, l’ Istituto Montessori celebra con un musical il benessere a tavola

Somma Vesuviana. Grande successo per il musical “Insieme a Tavola per Nutrire il Benessere” realizzato dai ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto Montessori.

Si è tenuto venerdì 23 maggio, nell’auditorium “Biagio Auricchio” dell’Istituto Montessori di Somma Vesuviana, il musical “Insieme a Tavola per Nutrire il Benessere”, un evento che ha saputo coniugare arte e educazione in modo coinvolgente e originale. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, registrando una straordinaria partecipazione di genitori e familiari, colpiti dall’ entusiasmo e dall’impegno degli studenti percepibile in ogni esibizione.

Lo spettacolo ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato progetto didattico dedicato alla corretta alimentazione e alla convivialità, che ha visto i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie impegnarsi attivamente nella realizzazione di coreografie, canzoni e scene recitate. Un lavoro collettivo che ha trasformato concetti fondamentali come benessere, equilibrio e condivisione in emozionanti performance artistiche.

Gli studenti hanno mostrato grande coinvolgimento e senso di responsabilità, supportati da insegnanti motivati e attenti, i quali hanno saputo guidarli in un percorso educativo trasversale, capace di stimolare riflessione e creatività. Le diverse discipline artistiche sono state così messe al servizio di un tema centrale per la salute e la crescita dei più giovani.

Molto apprezzato anche il momento conclusivo dell’evento, quando gli studenti dell’IPSEOA hanno offerto una raffinata degustazione basata sui principi della dieta mediterranea. Un’occasione per gustare alimenti sani e bilanciati, in un clima di festa e interazione tra scuola, famiglie e territorio.

Parole di soddisfazione per la riuscita della manifestazione anche da parte di Antonio Auricchio, Coordinatore delle attività didattiche: “È stata una mattinata intensa e ricca di significato. Abbiamo assistito a una vera sinergia tra tutti gli attori della comunità scolastica, che hanno contribuito a dare forma a un messaggio forte e positivo sull’importanza di uno stile di vita sano.”