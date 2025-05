Marigliano, Paolo Russo: “Mancano tre schede nella sezione 18 di Pontecitra”

Riceviamo e pubblichiamo

“A Pontecitra, nella sezione numero 18 della 219 mancano tre schede: risulta dal conteggio a cui è stato costretto il presidente dí seggio, dopo le richieste da parte dei rappresentanti di lista, allertati dalle sue ripetute ed immotivate uscite dalla sezione elettorale.

Il presidente del seggio è componente del comitato provinciale del Pd ed autore, in pieno silenzio elettorale, di un appello a favore del candidato Bocchino”: é quanto denuncia Paolo Russo, candidato sindaco della coalizione “Cuore Civico”.

“Non cambia mai la musica: l’episodio si è svolto nel quartiere della 219 dove già nel 2015 si verificarono gravissimi episodi che sfociarono poi in una pesante inchiesta sul voto di scambio politico mafioso.

Tre schede mancanti – aggiunge Russo – sono un pesantissimo vulnus alla democrazia. Non vorremmo, infatti, che si trattasse del presupposto per quella pratica criminale che ben conoscono gli inquirenti della scheda ballerina”.

“Tutto è stato già denunciato ai carabinieri, alla procura della repubblica di Nola ed a quella Distrettuale”, conclude Paolo Russo.