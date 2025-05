Somma, Di Sarno: “Controlli sui ponti della 268 contro i lanci di sassi“

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Salvatore Di Sarno – sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Segnalazioni di lanci di sassi ad automobilisti sulla superstrada 268. Stiamo monitorando i ponti. Chiunque abbia notizie utili le comunichi alle autorità competenti chiamando il 112”.

“La situazione sulla superstrada 268 desta qualche preoccupazione, in quanto sono stati molteplici gli episodi e le segnalazioni di lancio di sassi contro gli automobilisti. Oggi, il Corpo di Polizia Municipale, ha presidiato e sta presidiando più punti della superstrada ed in particolare i ponti. Con l’ausilio della Polizia Municipale, sentito l’assessore al ramo, Mauro Polliere e il Comandante Ciro Bruno, abbiamo attivato un monitoraggio per verificare la presenza di persone non autorizzate e garantire maggiore sicurezza lungo il tratto di superstrada. E’ fondamentale che chiunque abbia informazioni utili le segnali alle autorità competenti attraverso il 112”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.