Bacia la commessa dopo aver rubato incasso, arrestato rapinatore romantico

Aveva fatto irruzione in un esercizio commerciale di Perugia nel pomeriggio del 18 gennaio. Una scena rapida, ma brutale: coltello alla mano, il rapinatore ha raggiunto il bancone, ha afferrato la giovane dipendente per la vita, puntandole la lama al collo, e si è fatto consegnare 2.250 euro in contanti. Ma non si è fermato lì. Prima di allontanarsi, ha obbligato la donna a subire un gesto umiliante: un bacio forzato sul collo.

A distanza di settimane, le indagini coordinate dalla Procura di Perugia hanno portato a un’identificazione certa. Fondamentali si sono rivelati i riscontri delle immagini di videosorveglianza e il lavoro tecnico del RIS di Roma, che ha consentito di attribuire con precisione la responsabilità del gesto a un 33enne napoletano.

L’uomo era già in carcere a Poggioreale per un’altra vicenda giudiziaria. È lì che i carabinieri, coordinati dalle stazioni di Perugia e Napoli Poggioreale, gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare per rapina aggravata e violenza sessuale firmata dal gip perugino.