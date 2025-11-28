Softlab, Auriemma (M5S):”vertenza conclusa, lavoratori tutti riassunti”

Riceviamo e pubblichiamo

“Si è appena concluso il tavolo relativo alla vertenza Softlab, che ha riguardato circa 150 lavoratrici e lavoratori tra Caserta e Roma.

Oggi possiamo finalmente parlare di una svolta positiva: tutti i lavoratori saranno riassunti in una nuova azienda del gruppo Seri, impegnata in un programma di investimenti regionali e ministeriali nel settore della produzione di batterie al litio”.

Lo dichiara Carmela Auriemma, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei Deputati e coordinatrice del Movimento 5 Stelle per la provincia di Napoli.

“È un risultato importante, che ci rende soddisfatti. Anche oggi, come in tutti i precedenti incontri, abbiamo lavorato con determinazione per arrivare all’obiettivo. Un ringraziamento particolare va al dott. Losego, che ha condotto il tavolo ministeriale con serietà e professionalità”.

“Con questi lavoratori – prosegue Auriemma – abbiamo condiviso mesi difficili. Li abbiamo incontrati più volte, siamo stati con loro davanti al vecchio stabilimento insieme al Presidente Giuseppe Conte e al neo eletto Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere una soluzione concreta e duratura”.

“Continueremo a monitorare la vertenza affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati. Oggi celebriamo una vittoria importante, una vittoria del territorio, una vittoria dei lavoratori, una vittoria di tutti”, conclude Auriemma.