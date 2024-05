Il Napoli della stagione 2023/2024 del dopo scudetto si farà ricordare per un disastro totalmente inaspettato. Il Napoli è dichiaratamente una squadra senza speranza. Dopo l’ultimo cambio di allenatore aveva dato dei segnali positivi, ma la squadra si è suicidata nelle ultime uscite con Frosinone ed Empoli. Che disastro. Un disastro non annunciato. E anche quando la squadra riesce a performare bene, pur meritando ampiamente di vincere, non va oltre il pareggio con la Roma.

Col passare delle settimane, gli azzurri hanno sempre più ridimensionato gli obiettivi. Mancano solo 4 partite. Ora la squadra con lo scudetto sul petto è in lotta per un posto in Conference League, con speranze ridotte al lumicino di raggiungere l’Europa League. Senza speranza.