Seduta di Consiglio al veleno ad Acerra, chiesto intervento della Procura

Consiglio comunale: seduta illegittima, deciderà giustizia amministrativa.

Sugli insulti del Presidente del Consiglio comunale, invece, l’Autorità Giudiziaria.

Siamo stati costretti a far rilevare durante l’illegittima seduta del Consiglio comunale celebratasi stamane, le violazioni in materia di convocazione e conduzione dell’organo consiliare. I consiglieri comunali di Coalizione Civica impugneranno innanzi al Tar gli atti della seduta, nonché innanzi alla Procura della Corte dei Conti il danno erariale conseguentemente prodotto.

“In gioco non c’è il merito delle decisioni assunte, sulle quali abbiamo formalizzato le nostre proposte – dichiarano i consiglieri Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Salvatore, Nocera Antonio e Piatto Andrea – ma l’abuso di potere finalizzato alla continua prevaricazione delle nostre prerogative istituzionali”.

“Sulle frasi che vanno ben oltre la critica politica del Presidente del Consiglio comunale e sconfinano nell’offesa – aggiungono i consiglieri comunali – opereremo secondo norma regolamentare, chiedendo all’Autorità Giudiziaria di ascoltare il dr. Raffaele Lettieri su quali elementi siano in suo possesso circa le modalità di esecuzione dei lavori per il costruendo impianto di compostaggio in area Asi Acerra”.

“Ci sentiamo come Giordano Bruno davanti all’inquisitore ma affronteremo con cuore e coraggio questo ulteriore passaggio nella consapevolezza del sostegno delle persone perbene della nostra città – concludono i consiglieri comunali”.