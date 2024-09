Trova in cantina un quadro e scopre che è di Picasso

“Quella tela è di Picasso”.

Forse – secondo quanto riferisce Il Giorno – è arrivata ad una conclusione clamorosa la lunga e complessa vicenda relativa alla paternità di un quadro, trovato da un rigattiere ignaro del ‘tesoro’ che aveva tra le mani in una villa di Capri, e poi appeso per mezzo secolo nel salotto dell’abitazione della sua famiglia. Il ‘Buste de Femme Dora Maar’, ora custodito dai figli in un caveau di Milano, secondo una complessa perizia grafologica, sarebbe proprio del genio di Malaga.

“La sottoscrizione dicente Picasso sul fronte del dipinto originale Buste de Femme ritratto di Dora Maar è autografa e riconducibile alla mano del maestro mentre non ve ne è alcuna evidenza che ne dimostri la natura apocrifa” c’è scritto – secondo quanto riferisce il quotidiano – nella perizia consegnata a Luca Gentile Canal Mercante, presidente onorario della Fondazione Arcadia, ricercatore di tesori nascosti che è sceso in campo per dipanare il mistero.