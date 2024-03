Scuole più sicure, finanziati 3 progetti per adeguamento sismico e statico

CASORIA. In un periodo di grande attenzione per la prevenzione sismica il Comune ottiene un importante finanziamento dalla Regione per l’adeguamento di tre scuole del territorio comunale.

In queste ore la Regione Campania ha dato l’ok alla richiesta dell’Ente municipale di Casoria approvando le richieste di finanziamento per gli istituti Carducci-King, Puccini e Moscati-Maglione. Accolte, dunque, le istanze preparate dall’Ufficio Lavori Pubblici, rappresentato dall’assessore Tommasina D’Onofrio. Gli interventi previsti e finanziati vanno da un minimo di 47mila euro ad un massimo di 80mila euro, per ognuno dei tre istituti indicati ed attengono alle valutazioni di sicurezza, con particolare riferimento alla vulnerabilità statica e sismica dei plessi. Al termine delle opere gli studenti di Casoria potranno fruire di scuole sicure da ogni punto di vista ed all’avanguardia con la normativa in materia.

“Un traguardo importante per il quale vanno ringraziati gli uffici comunali per il prezioso lavoro e per la capacità di inquadrare la sicurezza dei nostri studenti come obiettivo prioritario della loro azione” affermano in una nota il sindaco Raffaele Bene e l’assessore ai Lavori Pubblici Tommasina D’Onofrio.