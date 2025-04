Schianto alle Cinquevie, 18enne di Comiziano in Rianimazione

Una Pasquetta segnata dal dolore e dall’angoscia per la comunità di Comiziano, dove un ragazzo di appena 18 anni lotta tra la vita e la morte in seguito a un grave incidente stradale. Lunedì sera, Emanuele – questo il nome del giovane – era a bordo del suo scooter quando si è scontrato violentemente con un’automobile nei pressi dell’incrocio di via Cinquevie, arteria che collega il paese con Cicciano e Camposano.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto stava facendo rientro nella propria abitazione quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto con il mezzo a due ruote. Lo schianto è stato devastante: Emanuele, nonostante indossasse regolarmente il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato scene drammatiche, parlando di un volo impressionante e di attimi di panico.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche. Soccorso immediatamente, è stato trasportato al Santa Maria della Pietà di Nola, dove i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente al Cardarelli di Napoli. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione, e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, coordinati dal capitano Edgar Pica, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sono stati eseguiti gli esami tossicologici e l’alcol test su entrambi i conducenti, risultati negativi. Il conducente dell’auto è rimasto illeso fisicamente, ma comprensibilmente scosso. La comunità, intanto, resta con il fiato sospeso, stretta attorno alla famiglia del giovane in un silenzioso e commosso abbraccio.