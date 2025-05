Riceviamo e pubblichiamo:

A Scampia una sartoria sociale nel bene confiscato alla camorra, con corsi di formazione per i giovani a rischio , un hub di legalità di oltre 1000 mq per creare lavoro e opportunità sul territorio.

Nasce a Via Roma verso Scampia n. 110, il seme dei legalità della sartoria sociale @fattoascampia nel progetto “Tessitori di Bene”. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud nell’ambito dell’Avviso “Beni Confiscati alle mafie 2023”, e promosso dalla Fondazione Città Nuova ETS in partenariato con l’Associazione di promozione sociale Chi rom e … chi no, dalla Fondazione Jorit e da L’Orsa Maggiore Coop. Soc.

Da luogo simbolo del potere malavitoso a luogo di speranza e legalità. È questa la forza di un progetto concreto, che ha radici profonde, e che è frutto di un percorso costruito nel tempo e con grande dedizione e passione. La Sartoria @fattoascampia, annovera tra i suoi soci 16 ragazze del quartiere che grazie ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale hanno imparato un mestiere e costituito la cooperativa. Ragazze che avevano abbandonato la scuola ed erano state segnalate dai servizi sociali e che oggi sono pronte a formare altri ragazzi del quartiere in un bene confiscato alla camorra. L’obiettivo è quello di creare un proprio hub sociale in grado di offrire integrazione sociale, lavorativa ed economica.

All’evento di avvio di avvio dei lavori hanno partecipato l’Assessore alla Legalità della Regione Campania, Prefetto Mario Morcone, il Presidente della Fondazione Con il Sud, prof. Stefano Consiglio, Roberto Sanseverino, Presidente della Fondazione Città Nuova, il dirigente del Comune di Napoli dell’Ufficio Beni Confiscati, Nunzia Ragosta, Jorit, che con la sua Fondazione sostiene il Progetto, il Presidente Commissione Affari Sociali del Comune di Napoli, Massimo Cilenti, i presbiteri della Chiesa di Napoli del Decanato 7 e del Decanato 8 ed altre cariche istituzionali ed amministrative del territorio.

Il Progetto mira alla creazione di un polo di sviluppo integrato in una delle aree più fragili della città di Napoli, Secondigliano-Scampia, con l’obiettivo di favorire la crescita sociale, culturale ed economica della comunità attraverso l’avvio di una iniziativa di imprenditorialità sociale legata all’implementazione della Sartoria sociale fatto@scampia.

“In Campania stiamo facendo un grande lavoro”, ha dichiarato Mario Morcone, Assessore alla Legalità della Regione Campania, “La restituzione di quello che la criminalità ha strappato ai cittadini porta posti di lavoro ai giovani e innovazione. Questa è la strada giusta. Finalmente si comincia a capire che al bene confiscato non si legano attività di “nicchia” ma tutto può trasformarsi in vere opportunità di futuro”.

“Abbiamo tolto un bene alla criminalità e allo stesso tempo abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di immergersi nel mondo del tessile formandoli come sarti. Spiega Roberto Sanseverino Presidente della Fondazione Città Nuova- “Dietro al progetto c’è dunque un doppio significato. Abbiamo iniziato sei anni fa con sedici ragazze, oggi abbiamo 122 partecipanti. E’ un grande successo. Legalità non significa non rubare ma significa avere un lavoro dignitoso, diritto alle ferie, maternità e pensione.”

“Scegliere questo percorso mi è servito tantissimo”. Spiega Alessia, una delle sartine di Scampia. “Sono felice di quanto costruito con tutte le persone che mi hanno affiancato. All’inizio avevo un po’ di dubbi, anche per inesperienza. Guardandomi indietro, posso dire che non ho mai fatto scelta migliore. Tutti insieme raggiungeremo ulteriori soddisfazioni”.