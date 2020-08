Cinque le liste, tutte civiche, in sostegno del candidato sindaco Carmine Esposito (già primo cittadino dal 2010 al 2013). La civica Arcobaleno, che nasce da un circolo politico culturale creato anni fa dal candidato sindaco, vede schierati tra gli altri l’ex assessore alle politiche sociali Cettina Giliberti e Pasqualino Mauri che è nell’ultimo anno è balzato agli onori della cronaca per il successo del suo libro, autobiografico, “Il figlio del boss – una storia vera”. Nella lista Agire ritroviamo l’ex consigliere comunale Sabatino Di Marzo mentre, in Siamo Anastasiani c’è Ciro Pavone, ideatore del movimento. In Cuore Anastasiano In Veritas, l’assessore uscente e già consigliere comunale Alfonso Di Fraia, ma anche la già consigliera Rosaria Fornaro ed Elena Cenusa, rumena, prima cittadina straniera candidata nella pubblica assise. La lista Sant’Anastasia in Volo vede la presenza di più ex consiglieri: in primis Mario Gifuni, consigliere uscente nonché candidato sindaco nel 2019 e già presidente del consiglio comunale; ma anche gli ex consiglieri Mario Trimarco e Marco Bove.

ARCOBALENO

Dalia Carla

De Linardi Francesco

Di Mauro Pasquale

Esposito Simone

Gifuni Ciro

Giliberti Concetta (detta Cettina)

Mauri Pasqualino

Molea Luca

Piccolo Annunziata

Procella Sposito Raffaele

Punzo Luigia

Rea Giacomo

Romano Antonio

Romano Vincenza

Sebeto Antonio

Toscano Giovanna

AGIRE CON CARMINE ESPOSITO

Annunziata Nunzia

Auriemma Pasquale Pio

Casoria Casimiro

Di Costanzo Anna

Di Marzo Sabato (detto Sabatino)

Esposito Ciro

Esposito Rosa (detta Rossella)

Giordano Saveria (detta Veria)

Liguori Luigi

Manno Nunzia

Marino Antonio

Minieri Maria Rosaria

Piccolo Cira

Romano Vincenzo

Scognamiglio Salvatore

Terracciano Ciro

SìAMO ANASTASIANI

Albano Raffaele

Aliperta Carmela

Allocca Carmela

Barone Valentina

Boccarusso Luisa

Castaldo Carla

Ceriello Michele

Gammella Giacomo

Gifuni Luigi

Liguoro Annamesia

Maione Rosa

Pavone Emilio Ciro

Romano Pasquale

Rullo Salvatore

Terracciano Ciro

Vitale Francesco

CUORE ANASTASIANO IN VERITAS

Auriemma Giuliano

Biondo Salvatore

Borrelli Lucia

Borriello Antonella

Cenusa Elena

Cesiro Cristina

Di Fraia Alfonso

Di Palma Marco

Di Sarno Antonino

Florio Federica

Fornaro Rosaria

Panico Antonio

Scarpato Aldo

Siciliano Alessandro

Terracciano Antonio Ciro

D’Antonio Vincenza Giovanna

SANT’ANASTASIA IN VOLO

Bove Marco

Casaburi Antonietta

Cozzolino Rita

De Santis Ermenegildo

Di Sarno Luisa

Fornaro Raffaele

Gifuni Mario

Maione Rita

Marano Santolo

Nappa Sabato

Parmiciano Francesco

Raia Ezia

Saggese Raffaele

Susini Raffaela

Trimarco Mario

Viola Santina