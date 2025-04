Sant’Anastasia, torna dall’ex nonostante il braccialetto elettronico: ora è in cella

Sant’Anastasia – Violazioni ripetute: 53enne trasferito a Poggioreale

Era finito agli arresti domiciliari per aver aggredito la sua compagna, ma la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo, un 53enne di Sant’Anastasia, ha mostrato fin da subito insofferenza verso le restrizioni imposte, rendendosi protagonista di continue trasgressioni.

L’altra sera, dopo l’ennesima violazione, i carabinieri della stazione locale lo hanno fermato nuovamente. Questa volta, però, non è tornato a casa: è stato condotto direttamente nel carcere di Poggioreale, in seguito a una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord.

A far scattare il provvedimento, le prove raccolte dai militari, che hanno documentato numerose infrazioni: dall’allontanamento dall’abitazione senza autorizzazione, alla manomissione del braccialetto elettronico. L’autorità giudiziaria ha così ritenuto necessario un inasprimento della misura cautelare, ritenendo non più sufficiente il regime domiciliare.