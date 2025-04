Si uccide dopo aver preso a martellate la moglie

Un fatto di sangue ha scosso la quiete di Torre Annunziata, lasciando una comunità intera incredula e affranta. In un appartamento del Parco Dalmine, al quinto piano, una lite familiare si è trasformata in tragedia: un uomo di 91 anni ha aggredito brutalmente la moglie, colpendola con un martello, prima di precipitare nel vuoto.

I carabinieri della stazione locale, guidati dal luogotenente Giovanni Russo, sono accorsi prontamente dopo aver ricevuto le prime segnalazioni. Secondo i racconti dei residenti e le prime ricostruzioni, l’anziano – in un evidente stato di agitazione – avrebbe colpito più volte la moglie e, poco dopo, sarebbe uscito sul balcone da cui è caduto.

I soccorritori del 118, arrivati tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. La moglie, sebbene ferita, era cosciente ed è stata subito trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni, secondo i sanitari, sono sotto controllo, ma resterà ricoverata per monitoraggi e cure.

Testimoni riferiscono che l’uomo, poco prima del gesto estremo, avrebbe bussato o colpito violentemente le porte degli appartamenti vicini, seminando panico nel palazzo. Una spirale di tensione e disperazione che in pochi istanti ha sconvolto un’intera palazzina e gettato nel dolore chi conosceva la coppia.

Le indagini sono in pieno svolgimento: gli inquirenti stanno esaminando eventuali segnali di disagio psicologico o precedenti episodi di tensione tra i due. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un improvviso blackout razionale: un raptus che ha travolto l’anziano portandolo a un gesto estremo.

Nel quartiere si parla con stupore di una coppia riservata, che non aveva mai dato segni di problemi o conflittualità. Ma dietro le mura di casa, si sa, possono nascondersi dolori silenziosi, fatiche quotidiane e fragilità che sfuggono all’occhio esterno.

Una tragedia che riapre il tema della salute mentale degli anziani e del supporto da offrire alle famiglie che convivono con la solitudine, la malattia e la fatica della vecchiaia.