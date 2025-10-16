Sant’Anastasia, Beneduce nominato nuovo Assessore al Bilancio

Nella giornata di oggi, a Sant’Anastasia, è stato nominato il nuovo Assessore al Bilancio, il Dott. Mauro Beneduce

Due settimane fa, il Sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito, tramite un video pubblicato sulla sua pagina facebook, ha portato alla luce diverse criticità che riguardavano la sua città.

In particolare, ha parlato della posizione della lista ‘Sant’Anastasia in Volo’. Il sindaco spiega che il consigliere Mario Gifuni ha dichiarato in più occasioni di essere fuori dalla maggioranza nonostante abbia il Dott. Mario Trimarco, ricoprente la carica di Vicesindaco, in giunta.

“Questa – aggiunse il Sindaco Esposito – la trovo un’offesa un po’ per tutti, per me e per la maggioranza innanzitutto, che una forza politica che fino ad ora ha fatto parte della coalizione poi assuma questi atteggiamenti imbarazzanti e contraddittori.”

Da qui, il Sindaco invitò il Vicesindaco a prendere una posizione in maniera celere altrimenti, sarebbe stato lui stesso a revocarlo dall’incarico.

L’assessore Trimarco, qualche giorno dopo, rassegna le dimissioni

Oggi il Sindaco Esposito ha nominato il nuovo assessore al Bilancio, il Dott. Mauro Beneduce, che si occuperà di Bilancio, Tributi, Programmazione Economica, Salute Pubblica, Patrimonio e Servizi alle Imprese e ai Cittadini.

Beneduce vanta un curriculum molto ricco con innumerevoli esperienze professionali e altrettante esperienze formative.

Il Sindaco Carmine Esposito, tramite un post su facebook, ha dato il benvenuto al nuovo assessore Beneduce: “Buon lavoro al nuovo assessore Mauro Beneduce, dottore commercialista che si occuperà di Bilancio, Tributi, Programmazione Economica, Salute Pubblica, Patrimonio e Servizi alle Imprese e ai Cittadini. Sono certo che farà un ottimo lavoro tenendo sempre presente il benessere della comunità, la missione che ogni amministratore deve avere.”