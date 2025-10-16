Colpo al narcotraffico, 39 arresti di Finanza e Dda

Blitz all’alba nel Salernitano. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 39 persone accusate di far parte di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, ha smantellato un sistema radicato di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, crack e hashish.

Diciotto indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri ventuno il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari. Gli investigatori ipotizzano l’esistenza di una struttura criminale organizzata, con ruoli ben definiti tra fornitori, corrieri e spacciatori.

L’operazione – frutto di mesi di attività d’intelligence, controlli mirati e analisi dei flussi finanziari – ha permesso di documentare centinaia di episodi di spaccio e sequestrare quantitativi significativi di stupefacente pronti per essere immessi sul mercato.

La Procura di Salerno presenterà nel corso della conferenza stampa delle ore 11.30 ulteriori dettagli sull’inchiesta, sui canali di approvvigionamento e sugli sviluppi giudiziari.

L’azione della Guardia di Finanza conferma il costante impegno nel contrasto ai traffici illeciti e nel presidio del territorio contro le organizzazioni criminali che alimentano il mercato della droga.