Stop al caporalato: a Napoli apre sportello multilingue per contrastare lo sfruttamento lavorativo

Venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso il Salone Donat Cattin dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli (via Amerigo Vespucci, 174), si terrà l’incontro “Il contrasto allo sfruttamento lavorativo: facciamo rete”, con l’apertura ufficiale dello Sportello Multilingue nell’ambito del progetto A.L.T. Caporalato T.R.E. – Tutela, Resilienza ed Emersione.

L’iniziativa rientra nel Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, Obiettivo specifico “Migrazione legale e integrazione”, misura di attuazione 2.d, e mira a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale.

A introdurre e moderare i lavori sarà il dott. Giuseppe Cantisano, Direttore dell’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Napoli.

Interverranno:

dott. Aniello Pisanti , Direttore Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro – Ispettorato Nazionale del Lavoro;

, Direttore Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro – Ispettorato Nazionale del Lavoro; dott. Michele di Bari , Prefetto di Napoli (o suo delegato);

, Prefetto di Napoli (o suo delegato); dott.ssa Stefania Congia , Direttore Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (da confermare);

, Direttore Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (da confermare); dott. Aldo Policastro , Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;

, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli; dott. Mario Morcone , Assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania;

, Assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania; dott. Giovanni Abbate, Project Manager e Labour Exploitation Expert – O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

L’apertura dello Sportello Multilingue rappresenta uno strumento concreto per tutelare i lavoratori stranieri, favorendo l’emersione delle situazioni di sfruttamento e offrendo assistenza, orientamento e supporto legale in più lingue.

Il progetto A.L.T. Caporalato T.R.E. si propone di rafforzare la rete istituzionale e territoriale impegnata nel contrasto al fenomeno, promuovendo legalità, inclusione e dignità del lavoro.