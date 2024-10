Sant’Anastasia, appuntamento venerdì 10 con la rassegna “Inchiostri Letterari” ospite l’attore Nando Paone

Riceviamo e pubblichiamo.

Sant’Anastasia, «Inchiostri Letterari» ospita l’attore Nando Paone

La rassegna «Inchiostri Letterari», accolta dai frati minori conventuali del convento di Sant’Antonio nella storica e suggestiva biblioteca intitolata a Guido Giustiniani, torna – con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia – ospitando la presentazione di un piccolo gioiello, il libro «Io, Nando Paone» – un’intervista di Ignazio Senatore. Venerdì 10

ottobre, alle 19:30, dialogheranno con l’attore Roberto Sdino e Daniela Spadaro, con gli interventi del sindaco Carmine Esposito e dell’assessore alla Cultura, Veria Giordano.

Nel libro, intervistato da Ignazio Senatore (psichiatra e psicoterapeuta, docente all’Università Federico II di Napoli, giornalista pubblicista e critico cinematografico) Nando Paone racconta sé stesso e circa cinquant’anni di carriera: dalla decisione di fare

l’attore – a 16 anni – affascinato da un film di Roman Polanski, attraversando tutte le fasi che lo hanno portato a recitare in più di cento lavori tra cinema, teatro e televisione. Edito da Martin Eden, la prefazione del libro è di Vincenzo Salemme. Nella sua lunga carriera, Paone ha lavorato al fianco di grandi: Dino Risi, Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Steno, Marcello Mastroianni, Eduardo e Luca De Filippo, tra gli altri.

Nel 1992, insieme a Vincenzo Salemme e altri colleghi è il socio fondatore della compagnia oggi conosciuta con il nome “Chi è di scena”, e sempre con Salemme gira: «L’amico del cuore», «…E fuori Nevica», «Amore a prima vista», «A ruota libera», «Una festa esagerata». Nel 2010 interpreta l’impiegato delle Poste Costabile Piccolo nel film di Luca Miniero «Benvenuti al Sud». Nel 2011 gira, sempre con la regia di Miniero, il sequel, «Benvenuti al Nord». Nel 2017 è in «Veleno» per la regia di Diego Olivares, con

Massimiliano Gallo, Luisa Ranieri e Salvatore Esposito e, nel 2012, è diretto da Matteo Garrone in «Reality». Nel 2020 partecipa al debutto cinematografico di Pietro Castellitto con «I Predatori» che vinse il Festival di Venezia come miglior sceneggiatura e, sempre nel 2020, vince il premio come miglior attore al Montecarlo Comedy Festival e il premio

come migliore attore film commedia alla XII Edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania con «Il ladro di cardellini» di Carlo Luglio» per cui ottiene, nel 2021, una nomination ai Nastri d’Argento. In teatro ha interpretato moltissimi ruoli, diretto da grandi registi (da Eduardo a Ugo Gregoretti, da Armando Pugliese a Glauco Mauri) dando

vita a personaggi di Di Giacomo, Scarpetta, Viviani, Moliere, Pirandello, Shakespeare e tantissimi altri.

«Siamo felici di accogliere un attore come Nando Paone la cui arte, profusa in 50 anni di carriera, è indiscutibile- dicono il sindaco Carmine Esposito e l’assessore alla Cultura, Veria Giordano – e ci preme ringraziare il promotore della rassegna In-Chiostri Letterari, fra

Roberto Sdino, per la sensibilità nel promuovere eventi culturali di pregio».