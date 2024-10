Grande successo per la prima edizione del Premio: “Mela Annurca D’oro “ 

Grande successo per il Premio: “ Mela Annurca D’oro” Tra i premiati: Diletta Acanfora e Angelo Di Gennaro

Si è svolta domenica mattina 6 Ottobre presso la suggestiva Villa Izzo di Bagnoli (Sant’Agata de’Goti) la prima edizione del Premio: “Mela Annurca D’oro “ un tributo al frutto per eccellenza di Sant’Agata de’Goti. La manifestazione è stata ideata e curata con maestria dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con Villa Izzo, con il patrocinio morale del Comune di Sant’Agata de’ Goti.

Hanno presentato: Edda Cioffi, Emanuela Gambardella insieme alla miss Lucia Schiettino. L’evento è stato aperto con l’inno nazionale cantato dal talentuoso tenore Matthew Lamberti accompagnato al piano dal maestro Luigi Giaquinto. Suggestivo ed emozionante è stato l’ingresso nella manifestazione di una modella che ha mostrato al pubblico presente il simbolo della giornata e la presenza di un ragazzo “speciale” che ha gridato: “viva la mela annurca” tra scroscianti applausi degli astanti. Dopo i saluti iniziali del fondatore del Premio Angelo Iannelli e del patron della location Nicola Izzo è giunta la vicinanza alla manifestazione da parte del Comune di Sant’Agata de Goti con l’assessore alla cultura Giovanni Pollastro che ha portato i saluti del Sindaco Riccio Salvatore ricordando l’importanza della mela annurca sul territorio e i benifici salutari che dona complimentandosi con Angelo Iannelli e tutti gli organizzatori.

Il maestro Luca Allocca interprete della canzone classica napoletana ha cantato alcuni brani del suo vasto repertorio. In Villa un incanto di colori e di sorrisi faceva spazio alla bellezza con i bellissimi capi di abbigliamento firmati Dafne Donna e le esclusive pellicce di A. Isacco, antica manifattura napoletana, sartoria su misura, camiceria artigianale. In passerella le modelle: Vania Scarpato, Brenda Scudo, Annachiara Amoruso, Chiara Ciervo,

Manuela Leopaldi, Elena Aragni. Un momento spettacolare dell’evento, l’esibizione della campionessa italiana di danza sportiva Rosa Granato. Il Premio “Mela Annurca D’oro” è stato realizzato dallo scultore Josef Giuseppe Esposito. Tra i premiati: la giornalista e conduttrice tv Diletta Acanfora direttamente dal programma Rai “Vista Mare” e il comico Angelo Di Gennaro. Riconoscimenti per il sociale ai SuperEroi e Clown in Corsia che hanno

rallegrato i bambini e donato un sorriso ai ragazzi “speciali”; all’artista Antonio Torino autore di un opera raffigurante il premio; riconoscimenti anche per gli artisti espositori delle opere a tema:Tiziana Corvino, Felice Ciccone e Nunzio Gallo, premiati come eccellenza nell’arte. La mostra fotografica a tema è stata curata da Aldo Di Caprio.

Nel regno della mela annurca diversi sono state le degustazioni di prodotti tipici del posto grazie a coloro che hanno donato: Azienda Agricola Valle Sannita Dolce Pane, Forno Elena, Macelleria Raf, Pasticceria Sant’Anna, Bernardo Rita con prodotti a base di miele, Le Vigne Vecchie, La Cantina dei Brigranti, Associazione Donne del ‘72, Forno Frogiero, Azienda Agricola Antonietta Bagnoli, Oasi delle frutta di Andrea Martino, Handmade with love Mily & Miky Cucito e sartoria. Fotografo ufficiale dell’evento Raffaele Evangelista. Per la tv erano presenti: TV Club Economy e Campania Felix con Franco Capasso, TeleUniverso e Bla, Bla, Bla con Gianni Testa. La manifestazione si è conclusa con il brindisi finale, la mega torta al gusto di mela annurca, lancio di coriandoli e fuochi d’artificio tra l’emozione dei presenti.Soddisfatti gli organizzatori per il successo della prima edizione hanno dato appuntamento alla seconda edizione.