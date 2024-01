Sangue a Pomigliano, 19enne centrato da proiettile in una rapina

POMIGLIANO D’ARCO – Un giovane di 19 anni nella serata di ieri è stato ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco.

Il 19enne ha riferito ai carabinieri che mentre si trovava in via Gerani, a Pomigliano d’Arco, si è opposto ad un tentativo di rapina da parte di alcuni sconosciuti. La vittima è stata soccorsa e portata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra dove è tuttora ricoverata in osservazione ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Acerra e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna.