San Giuseppe Vesuviano brinda al Lotto: vinti quasi 24mila euro

La fortuna fa tappa in Campania con l’ultima estrazione del Lotto di giovedì 31 luglio 2025. A San Giuseppe Vesuvianoun fortunato giocatore ha centrato una vincita da 23.750 euro, come riporta Agipronews. Il premio è arrivato grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Napoli in un punto vendita situato in Via Passanti.

Si tratta di una delle vincite più significative dell’ultima estrazione, che ha visto l’intero territorio nazionale premiato con complessivi 8,7 milioni di euro. Un bottino che conferma il trend positivo del Lotto, che nei primi sette mesi del 2025 ha distribuito premi per oltre 773,6 milioni di euro in tutta Italia.

La Campania si conferma dunque terra di gioco fortunato, spesso protagonista di vincite rilevanti. L’episodio di San Giuseppe Vesuviano aggiunge un nuovo capitolo alla lunga lista di successi campani, portando entusiasmo e curiosità tra i frequentatori della ricevitoria fortunata.

La speranza ora è che la buona sorte continui a baciare la regione anche nelle prossime estrazioni, magari regalando vincite ancora più ricche.