San Giuseppe Vesuviano al voto, il candidato Andreoli spiega la sua campagna

È ufficialmente partita la campagna elettorale a San Giuseppe Vesuviano.

I candidati a sindaco sono ormai ufficiali da qualche settimana e ognuno di loro ha scelto come percorrere questo cammino per provare a contribuire al miglioramento del paese.

Tommaso Andreoli, uno dei candidati, ha annunciato la sua candidatura circa un mese fa e ora, finalmente, ha ufficializzato anche il programma di questa campagna elettorale. Mosso da tanti movimenti civici, come ha egli stesso dichiarato, Andreoli ha deciso di puntare tutto sui grandi passi, come ribadito anche nel motto da lui scelto “A grandi passi. In avanti”.

L’operato di Andreoli, dunque, sarà incentrato sulla costruzione di una squadra di governo che possa compiere “grandi passi” e che sappia rispettare ed ascoltare i cittadini di San Giuseppe i quali, purtroppo, negli ultimi anni hanno vissuto in un limbo di solitudine e sconforto viste le drammatiche vicende a livello politico.

Lavorare a grandi passi significa riuscire a fare risaltare il territorio e i cittadini che lo occupano, “valorizzando la programmazione ereditata, soprattutto in tema di opere pubbliche, che rivendichiamo e racconteremo nei dettagli, e che sappia guardare ‘in avanti’ sin da subito.”

Una campagna elettorale, sostiene il sindaco, che vuole parlare al presente e al futuro, che necessita di ripartire a grandi passi con le più piccole e semplici cose, portando avanti solo progetti possibili con l’obiettivo di migliorare.

“Privilegeremo il rapporto con i cittadini, com’è sempre stato nel mio e nel nostro stile, casa per casa. La comunicazione è importante ma non snaturerò la mia tendenza – ha scritto il sindaco sul suo profilo facebook – a preferire il rapporto umano, quello vero, fatto di strette di mano, di confronti sui temi, di impegni assunti mettendoci la faccia, la mia credibilità, la mia storia, guardando le persone negli occhi.”