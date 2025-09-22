San Giorgio a Cremano, lite tra donne sfocia in accoltellamento

In un bar noto a San Giorgio a Cremano c’é stata una lite tra donne, iniziata per lo sguardo a un ragazzo considerato insistente

Il tutto é iniziato in un famoso bar di San Giorgio, da parte di tre donne che hanno considerato lo sguardo di altrettante donne troppo insistente.

Inizialmente la diatriba sembrava essersi conclusa ma, poco dopo, tre ragazze del posto hanno colpito alle braccia con coltelli altre tre donne di Secondigliano.

Le vittime sono state trasportate all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove sono state soccorse, medicate e poi dimesse con prognosi tra i 7 e i 10 giorni e la situazione sembra non essere grave.

La vicenda si è svolta in Via Patacca a San Giorgio a Cremano, al confine con Ercolano, nella zona più frequentata da ragazzi durante le serate di movida.

La polizia sta indagando sulla vicenda e gli investigatori parlerebbero più di un’aggressione di vendetta per la lite avvenuta precedentemente che di una rissa.

Data questa idea pervenuta dalle indagini, le tre vittime di 25, 27 e 37 anni, tutte incensurate, non sono state denunciate.

I poliziotti hanno prontamente raccolto le dichiarazioni delle vittime e, in queste ore, le stanno confrontando con le parole di alcuni testimoni che hanno assistito alla vicenda e con le telecamere di video sorveglianza della zona.

Ad avvalorare la versione delle vittime, delle tracce di sangue che sono state trovate nel luogo indicato dalla Scientifica.

Il litigio probabilmente è scoppiato per via di un equivoco ma questo lo stabiliranno solamente i dovuti accertamenti.

Ciò che è certo è che non sono intervenuti uomini né durante la prima lite né nell’aggressione avvenuta successivamente.